Trabzonspor'da tarihi namağlup serisi

Süper Lig'de sahasında Fenerbahçe'yi yenerek liderliğe yükselen Trabzonspor, 6 galibiyet ve 3 beraberlik ile 21 puan toplayarak ligin tek namağlup takımı oldu. Abdullah Avcı ile yükselişe geçip, 224 gündür bileği bükülmeyen Karadeniz ekibi, tarihinin en uzun kaybetmeme serisine de ulaştı.

2021-22 sezonuna oluşturduğu iddialı kadro ile şampiyonluk parolasıyla başlayan Trabzonspor, ilk 9 haftayı namağlup tamamlayarak zirveye yerleşti. Süper Lig'in 9'uncu haftasında dün sahasında konuk ettiği Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek liderliğe yükselen Trabzonspor, istikrarlı yürüyüşünü sürdürürken, bir yandan da kulüp tarihinde kendine ait rekorlarını da geliştiriyor. İlk 9 haftalar itibariyle bordo-mavililer, ligde 6 galibiyet, 3 beraberlik ile 21 puan toplayarak ligin tek namağlup takımı oldu. Abdullah Avcı ile yükselişe geçen Karadeniz ekibi, 224 gündür yenilmeyip, tarihinin en uzun kaybetmeme serisine de ulaştı.

Yarını izinli olarak geçirecek Trabzonspor, çarşamba günü yapacağı antrenmanla Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürecek.