Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı öncesi takımın yıldızı Hamsik tesisten ayrıldı
Marek Hamsik, Fenerbahçe maçının kadrosundan çıkartıldı. Slovak yıldız, son ana kadar kendisini denedi ama forma giymesi uygun görülmedi. Maçta oynayamayacak tecrübeli futbolcu, Trabzonspor tesislerinden özel aracıyla ayrıldı.
Bordo-Mavililer'de Marek Hamsik'ten gelen haber tat kaçırdı. Slovak yıldız için son dakikaya kadar umutlu bekleyiş sürdü. Ancak Hamsik'in oynamasının büyük risk taşıdığı ortaya çıktı. Sağlık ekibinin tavsiyesiyle Hamsik, bu maçta forma giymeyecek.
TESİSTEN AYRILDI
Forma giyemeyeceğini öğrenen Hamsik de Trabzonspor tesislerinden ayrıldı. Sabah'ın haberine göre; Özel aracıyla tesisten ayrılan yıldız futbolcu tribünden takım arkadaşlarını destekleyecek.
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