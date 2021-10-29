Trabzonspor'da çapraz bağları kopan Gervinho sezonu kapattı
Süper Lig'in 11. haftasının açılış maçında Trabzonspor, sahasında Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti. Bordo-mavililerde Gervinho karşılaşmanın 10. dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Fildişili futbolcunun çapraz bağlarının koptuğunu ve 6 ay sahalardan uzak kalacağını söyledi.
Nefes kesen Karadeniz derbisinde kazanan Trabzonspor oldu. Geriye düştüğü maçta Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup eden bordo-mavililere karşılaşmada sakatlanarak oyuna devam edemeyen Gervinho'dan kötü haber geldi.
6-7 AY SAHALARDAN UZAK KALACAK
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı maçın ardından yaptığı açıklamada, "Gervinho'nun çapraz bağları koptu. Maalesef 6-7 ay bizimle olamayacak" ifadelerini kullandı. Haftaya Beşiktaş'la kritik bir maç oynayacak bordo-mavililerde Gervinho'nun yanı sıra Çaykur Rizespor maçında cezalı duruma düşen Edgar Le de forma giyemeyecek.
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