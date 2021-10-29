Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçından notlar

Trabzonspor, Süper Lig'in 11'inci haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geliyor.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ligde son oynanan ve 1-0'lık üstünlükle döndükleri Göztepe maçına göre Çaykur Rizespor karşısında ilk 11'de 2 değişikliğe gitti. Avcı, savunmanın solunda Denswil yerine Trondsen'e, Yusuf Sarı'nın yerine Siopis'e ilk 11'de görev verdi.

BAKASETAS VE NWAKAEME YEDEK

TARAFTARDAN YOĞUN İLGİ

74'ÜNCÜ RANDEVU

41'İNCİ RANDEVU

Trabzonspor ile Çaykur Rizespor, oynanacak maçla ligde 41'inci kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 40 maçta, bordo-mavililerin galibiyetlerde 26'ya 5 üstünlüğü bulunuyor, 9 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor'un bu maçlarda attığı 83 gole, Çaykur Rizespor 32 golle karşılık verebildi. Trabzonspor, sahasında oynadığı maçlarda da rakibi karşısında bariz bir üstünlük kurdu. Bordo-mavililer, kendi evinde 20 maçta 17 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti. Trabzonspor, sahasındaki tek yenilgisini 2006-2007 sezonunda 1-0'lık sonuç aldı. Daha sonra Trabzon'da oynanan 8 maçın 7'si ev sahibi takımın üstünlüğüyle, 1 maç da beraberlikle sonuçlandı.

Demirören Haber Ajansı / Fatih Turan - Spor Haberleri

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