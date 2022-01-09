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Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 1 Altay: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 1 Altay: 0 (İlk yarı)
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Kayserispor, Altay'ı konuk ediyor.

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Kayserispor, Altay'ı konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı Kayserispor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

19. dakikada sol kanattan hareketlenen Carole'ün pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Mustafa Pektemek'in vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Lis'in müdahalesi ile çıkarıldı.

20. dakikada Kayserispor'un kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içine gelen top savunma tarafından uzaklaştırıldı.

26. dakikada Zeki'nin ceza sahası içindeki vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Lung'un kucağında kaldı.

33. dakikada sağ kanattan hareketlenen Onur'un pası ile ceza sahası içinde topla buluşan Mustafa Pektemek meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

Stat: Kadir Has

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xxx, Serkan Çimen xxx, Cemil Tunç xxx

Yukatel Kayserispor: Lung xxx, Attamah xxx, Hosseini xx, Cardoso xx, Mustafa xxx, Emrah xxx, Gavranovic xx, Carole xx, İbrahim xx, Onur xx, Uzodimma xx

Yedekler: Cenk, Bilal, Gökhan, Mane, İlhan, Ramazan, Eray, Talha, Yasir, Nurettin

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Altay: Lis xxx, Naderi xx, Ceyhun xxx, Zeki xxx, Martin xxx, Bamba xxx, Thaciano xx, Marco xx, Murat xx, Thiam xx, Erenxx

Yedekler: Cihan, Kappel, Ahmed, Cem, Kazımcan, Tugay, İbrahim, Deniz, özgür

Teknik Direktör: Mustafa Denizli

Gol: Mustafa Pektemek (dk. 33) (Kayserispor) - KAYSERİ

Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 1 Altay: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 1 Altay: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 1 Altay: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 1 Altay: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 1 Altay: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 1 Altay: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 1 Altay: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 1 Altay: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 1 Altay: 0 (İlk yarı)

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