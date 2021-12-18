Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 Sivasspor: 0 (İlk yarı) - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 Sivasspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 Sivasspor: 0 (İlk yarı)
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Kasımpaşa, sahasında Sivasspor ile karşı karşıya geliyor.

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Kasımpaşa, sahasında Sivasspor ile karşı karşıya geliyor. Maçın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada Doğucan'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Jörgensen'in düzeltip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal Vural'dan oyun alanına döndü.

17. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Travnik'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

42. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Eysseric'in şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

43. dakikada sağ kanattan ceza sahası içerisine girip son çizgiye inen Travnik'in içeri çevirdiği topa ön direkte Camara'nın ters vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-0

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Ali Şansalan xx, Mustafa Savranlar xx, Cemil Tunç xx

Kasımpaşa: Harun Tekin xx, Hadergjonaj xx, Donk xx, Tarkan Serbest xx, Evren Elmalı xx, Doğucan Haspolatlı xx, Travnik xxx, Ahmet Engin xx, Yusuf Erdoğan xx, Eysseric xx, Jörgensen xx

Yedekler: Ertuğrul Taşkıran, Erdem Canpolat, Ben Ouannes, Sakıb Aytaç, Brecka, Mehmet Feyzi Yıldırım, Varga, Umut Bozok, Hasan Emre Yeşilyurt

Teknik Direktör: Hakan Kutlu

Sivasspor: Ali Şaşal Vural xx, Erdoğan Yeşilyurt xx, Goutas xx, Camara x, Uğur Çiftçi xx, Kerem Atakan Kesgin xx, Cofie xx, Fajr xx, Henrique xx, Gradel xx, Yatabare xx

Yedekler: Muammer Yıldırım, Emre Satılmış, Koray Altınay, Ziya Erdal, Özkan Yiğiter, Muhammed Emin Ergin, Azubuike, Hakan Arslan, Kayode, Leke James

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Gol: Camarra (dk. 43 k.k.) (Kasımpaşa)

Sarı kart: Kerem Atakan Kesgin (Sivasspor) - İSTANBUL

Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 Sivasspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 Sivasspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 Sivasspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 Sivasspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 Sivasspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 Sivasspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 Sivasspor: 0 (İlk yarı)

Steven Caulker'dan herkesi şaşırtan karar! Formasını terleteceği ülkeyi haritada gösterebilen yok

Steven Caulker'dan herkesi şaşırtan karar! Formasını terleteceği ülkeyi haritada gösterebilen yok

 Karadeniz'de gol yağmuru! Giresunspor, Altay engelini çok rahat geçti

Karadeniz'de gol yağmuru! Giresunspor, Altay engelini çok rahat geçti

 Hoca dayanmıyor! Karagümrük, ligin gözdesi Farioli ile yolları resmen ayırdı

Hoca dayanmıyor! Karagümrük, ligin gözdesi Farioli ile yolları resmen ayırdı

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title