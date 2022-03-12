Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 Çaykur Rizespor: 0 (İlk yarı)
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Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Kasımpaşa, Çaykur Rizespor'u ağırlıyor.
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Kasımpaşa, Çaykur Rizespor'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı lacivert-beyazlıların 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
20. dakikada Bolasie'nin sol kanattan ortasında ceza sahası içinde defanstan seken topu alan Boldrin'in penaltı noktası yakından vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul Taşkıran'da kaldı.
27. dakikada Mortadha'nın pasında topu alan Mabil'in ceza sahası dışı sol çaprazından uzak direğe yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
32. dakikada Muleka'nın ceza yayından yerden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Gökhan Akkan'da kaldı.
34. dakikada Eysseric'in uzun pasında defansın arkasına sarkan Mortadha'nın ceza sahası içi sol çaprazdan vuruşunda kaleci Gökhan Akkan meşin yuvarlağı çeldi.
37. dakikada Eysseric'in pasıyla savunma arkasına koşu yapan Muleka'nın ceza sahası içinde kaleci Gökhan Akkan'ı geçip sol çaprazdan yaptığı vuruşta Holmen boş kaleye giden topu çıkardı.
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Sarper Barış Saka xx, Volkan Ahmet Narinç xx, Hakan Yemişken xx
Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran xx, Hadergjonaj xx, Ryan Donk xx, Tarkan Serbest xx, Mortadha xxx, Doğucan Haspolat xx, Eysseric xxx, Fall xx, Hajradinovic xx, Muleka xxx, Mabil xxx
Yedekler: Harun Tekin, Michal Travnik, Rayane Aabid, Ahmet Emin Engin, Evren Eren Elmalı, Umut Bozok, Tomas Brecka, Mehmet Feyzi Yıldırım, Tunay Torun, Uros Spajic
Teknik Direktör: Sami Uğurlu
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan x, Baiano x, Holmen x, Selim Ay x, Eren Albayrak x, Phiri x, Gedson Fernandes x, Boyd x, Boldrin x, Bolasie x, Cisse x
Yedekler: Tarık Çetin, Alper Potuk, Ronaldo Mendes, Kubilay Kanatsızkuş, Yusuf Sarı, Deniz Hümmet, Pohjanpalo, Emir Han Topçu, Erik Sabo, Cemali Sertel
Teknik Direktör: Bülent Korkmaz
Gol: Mabil (dk. 27) (Kasımpaşa) - İSTANBUL