Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 1 Hatayspor: 2 (İlk Yarı)
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Spor Toto Süper Lig'in 28. hafta maçında Gaziantep FK, Hatayspor'u konuk ediyor.
GAZİANTEP (İHA) - Spor Toto Süper Lig'in 28. hafta maçında Gaziantep FK, Hatayspor'u konuk ediyor. Zorlu karşılaşmanın ilk yarısı Hatayspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan Dakikalar (İlk Yarı)
5. dakikada rakip yarı alanın sağında topla buluşan Oğuz Ceylan'ın ceza sahasına ortasına arka direkte uçarak kafayı vuran Maxim topu filelerle buluşturarak ev sahibini öne geçirdi. 1-0
20. dakikada Lobjanidze'nin pasında ceza sahası dışında topla buluşan Ribeiro'nun sert vuruşu savunmada Caulker'e çarptıktan sonra kaleciyi yanıltarak ağlara gitti. 1-1
30. dakikada sol kanatta topla buluşan Lobjanidze'nin yerden penaltı noktasına pasında topla buluşan El Kaabi'nin yerden düzgün vuruşu filelerle buluştu. 1-2
33. dakikada sol kanatta topla buluşan Sagal'ın ortasına kale önünde Furkan Soyalp'in yaptığı kafa vuruşu üstten auta çıktı.
44. dakikada rakip ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Saba'nın yerden sert şutu direğin dibinden az farkla dışarı çıktı.
Stat: Gaziantep Kalyon
Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Mustafa Savranlar xx, Murat Ergin Gözütok xx,
Gaziantep FK: Mustafa Burak x, Oğuz Ceylan x, Djilobodji x, Caulker x, Tosça x, Furkan Soyalp xx, Recep Niyaz x, Doğan Erdoğan x, Sagal x, Maxim xxx, Figueiredo x
Yedekler: Ekrem Kılıçarslan, Pawel Olkowski, Stelios Kitsiou, Ahmed El Messauidi, Amedej Vetrih, Bahadır, Luka, Muhammet Demir, Mirza Cihan
Teknik Direktör: Erol Bulut
Hatayspor: Munir xx, Sadık Baş x (Emre Kaplan dk. 23 x), Sackey xx, Burak Öksüz x, Adekugbe x, Onur Ergün x, Boudjemaa xx, Riberio xx, Lobjanidze xx, El Kaabi xxx, Mame Diouf xx
Yedekler: Abdullah Yiğiter, Yavuz Boyar, Simon Falette, Eren Fansa, Selimcan Temel, Muhammed Mert, Dylan Saint-Louis, Mahmoud Kahraba, Bertuğ Özgür Yıldırım
Teknik Direktör: Ömer Erdoğan
Goller: Maxim (dk. 59) (Gaziantep FK), Caulker (dk. 20. kk.), El Kaabi (dk. 30) (Hatayspor)
Sarı Kartlar: Furkan Soyalp (Gaziantep FK), Onur Ergün (Hatayspor) - GAZİANTEP