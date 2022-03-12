Spor Toto Süper Lig: Altay: 1 Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı) - Haberler

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Spor Toto Süper Lig: Altay: 1 Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Spor Toto Süper Lig: Altay: 1 Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Altay, Yeni Malatyaspor'u ağırlıyor.

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Altay, Yeni Malatyaspor'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı Altay'ın 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

18. dakikada gelişen Yeni Malatyaspor atağında ceza yayında topla buluşan Kenan'ın ara pasına hareketlenen Mustafa'nın, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşu üstten az farkla auta gitti.

40. dakikada Altay'da ceza sahası içinde son çizgiye inerek topu penaltı noktasına çıkaran Cebrail, rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Erkan Özdamar, VAR uyarısı sonrası pozisyonu izledikten sonra penaltı kararı verdi.

42. dakikada Altay'ın kazandığı penaltı vuruşunda topun başına Paixao'nun şutunu kaleci Ertaç kurtardı. Sonrasında yeniden VAR'a giden hakem Erkan Özdamar, çizgi ihlali nedeniyle penaltı vuruşunun tekrarlanmasına karar verdi.

44. dakikada yeniden topun başına geçen Paixao'nun şutu kaleci Ertaç'ın solundan ağlarla buluştu. 1-0

Stat: Alsancak Mustafa Denizli

Hakemler: Erkan Özdamar xx, Erdinç Sezertam xx, Bilal Gölen xx

Altay: Lis xx, Cebrail xx, İbrahim Öztürk xx, Murat xx, Kazımcan Karataş xx, Thaciano xx, Poko xx, Pinares xx, Kappel xx, Rodriguez xx, Paixao xx

Yedekler: Cihan, Ceyhun, Zeki, Rayan, Bamba, Tolga, Tugay, Eren, Efe, Özgür

Teknik Direktör: Serkan Özbalta

Yeni Malatyaspor: Ertaç xx, Zeffane xx, Haddadi xx, Campi xx, Hafes xx, Nshirimana x (Donsah dk. 44 x), Azubuike xx, Mustafa Eskihellaç xx, Dicko xx, Chouiar xx, Kenan xx

Yedekler: Murat Akşit, Ahmet Türkaslan, Awuku, Barış, Tetteh, Atakan, Mert, Muhammed

Teknik Direktör: Cihat Arslan

Gol: Paixao (dk. 44 pen.) (Altay)

Sarı kartlar: Nshirimana, Azubuike (Yeni Malatyaspor) - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / Spor

Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Cebrail, Altay, Spor, Haberler

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