Spor Toto Süper Lig: Altay: 1 - Atakaş Hatayspor: 1 (İlk Yarı) - Haberler
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Spor Toto Süper Lig: Altay: 1 - Atakaş Hatayspor: 1 (İlk Yarı)

Spor Toto Süper Lig: Altay: 1 - Atakaş Hatayspor: 1 (İlk Yarı)
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Altay, Atakaş Hatayspor'u konuk ediyor.

FATİH, İSTANBUL (İHA) - Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Altay, Atakaş Hatayspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk Yarı)

21. dakikada orta alandan yüklenen Altay'da, Kappel'in pasıyla topla buluşan Pinares, yaklaşık 25 metreden topu kaleye gönderdi, meşin yuvarlak üst direğin alt kısmına çarparak ağlarla buluştu. 1-0

38. dakikada sol taraftan köşe vuruşu kullanan Hatayspor'da, Fatih arka direkte topu kafayla çevirdi, kale önünde bulunan Diouf, vole vuruşuyla sol üst köşeden topu ağlarla gönderdi. 1-1

Stat: Alsancak Mustafa Denizli

Hakemler: Mete Kalkavan xx, Salih Mazlum xx, Furkan Ürün xx

Altay: Lis xx, Tolga xx, İbrahim xx, Murat xx, Naderi xx, Thiam xx, Ceyhun xx, Pinares xxx, Kappel xx, Rodriguez xx, Bamba xx

Yedekler: Cihan, Aka, Rayan, Thaciano, Cem, Paixao, Eren, Deniz, Özgür, Erhan

Teknik Direktör: Mustafa Denizli

Hatayspor: Munir xx, Kamil xx, Fatih xx, Burak Öksüz xx, Falette xx, Sackey xx, Ribeiro xx, Saint-Louis xx, Adekugbe xx, Kamara xx, Diouf xxx

Yedekler: Abdullah, Yavuz, Burak Çamoğlu, Saba, Muhammed, El Kaabi, Eren Fansa, Engin, Bertuğ

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Gol: Pinares (dk. 21) (Altay)

Sarı Kartlar: Rodriguez, Kappel, Tolga (Altay), Kamara, Sackey (Hatayspor)

(Salih Yılmazsoy - Ali Gözeten/İHA)

Spor Toto Süper Lig: Altay: 1 - Atakaş Hatayspor: 1 (İlk Yarı)

Spor Toto Süper Lig: Altay: 1 - Atakaş Hatayspor: 1 (İlk Yarı)

Spor Toto Süper Lig: Altay: 1 - Atakaş Hatayspor: 1 (İlk Yarı)

Spor Toto Süper Lig: Altay: 1 - Atakaş Hatayspor: 1 (İlk Yarı)

Spor Toto Süper Lig: Altay: 1 - Atakaş Hatayspor: 1 (İlk Yarı)

Spor Toto Süper Lig: Altay: 1 - Atakaş Hatayspor: 1 (İlk Yarı)

Spor Toto Süper Lig: Altay: 1 - Atakaş Hatayspor: 1 (İlk Yarı)

Spor Toto Süper Lig: Altay: 1 - Atakaş Hatayspor: 1 (İlk Yarı)

Spor Toto Süper Lig: Altay: 1 - Atakaş Hatayspor: 1 (İlk Yarı)

Spor Toto Süper Lig: Altay: 1 - Atakaş Hatayspor: 1 (İlk Yarı)

Spor Toto Süper Lig: Altay: 1 - Atakaş Hatayspor: 1 (İlk Yarı)

Spor Toto Süper Lig: Altay: 1 - Atakaş Hatayspor: 1 (İlk Yarı)

Spor Toto Süper Lig: Altay: 1 - Atakaş Hatayspor: 1 (İlk Yarı)

Spor Toto Süper Lig: Altay: 1 - Atakaş Hatayspor: 1 (İlk Yarı)

Spor Toto Süper Lig: Altay: 1 - Atakaş Hatayspor: 1 (İlk Yarı)

Spor Toto Süper Lig: Altay: 1 - Atakaş Hatayspor: 1 (İlk Yarı)

Spor Toto Süper Lig: Altay: 1 - Atakaş Hatayspor: 1 (İlk Yarı)

Spor Toto Süper Lig: Altay: 1 - Atakaş Hatayspor: 1 (İlk Yarı)

Spor Toto Süper Lig: Altay: 1 - Atakaş Hatayspor: 1 (İlk Yarı)

Spor Toto Süper Lig: Altay: 1 - Atakaş Hatayspor: 1 (İlk Yarı)

Spor Toto Süper Lig: Altay: 1 - Atakaş Hatayspor: 1 (İlk Yarı)

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