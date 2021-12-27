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Spor Toto Süper Lig: Alanyaspor: 1 Fatih Karagümrük: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig: Alanyaspor: 1 Fatih Karagümrük: 1 (Maç sonucu)
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig'in 19. haftasında Alanyaspor, sahasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi.

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Süper Lig'in 19. haftasında Alanyaspor, sahasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

48. dakikada Diedhiou'nun sol çaprazdan sert şutunu kaleci Viviano tek hamlede kurtardı.

54. dakikada sağ kanatta topla buluşan Novais'in arka direğe ortasında yakın mesafeden Davidson kafayı vurdu, kaleci Viviano parmaklarının ucuyla topu kornere çeldi.

57. dakikada rakip yarı alanın ortalarında topla buluşan Efkan, Davidson ile duvar pası yaptıktan sonra ceza sahası yayı üzerinde sağ ayak içiyle yaptığı vuruşla topu kalecinin solundan filelerle buluşturdu. 1-0

65. dakikada Biglia'nın köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde kafalardan seken top, ceza sahası dışına çıktı. Topun gelişine vuran Salibur'un şutunda top yandan auta gitti.

69. dakikada ceza sahasına gönderilen uzun topu iyi kontrol eden Borini, sol çaprazdan kaleyi yokladı, top kale direğinin hemen yanında auta gitti.

70. dakikada konuk ekip beraberliği sağladı. Sol kanattan Balkovec'in ceza sahasına gönderdiği topa hareketlenen Pesic, topuyla yaptığı şık vuruşla takımına beraberlik getiren golü kaydetti. 1-1

78. dakikada sağ taç çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Emre Akbaba'nın kale alanına gönderdiği topa Mevlja kafayı vurdu. Top direğin dibinden auta gitti.

87. dakikada savunma arkasına gönderilen topa hareketlenen Babacar'ın sert şutu, kaleci Viviano kurtardı. Seken topu savunma uzaklaştırdı.

88. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Emre Akbaba'nın kalenin soluna doğru çektiği şutta, kaleci Viviano topu parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Alper Ulusoy xx, Mehmet Salim Mazlum xx, Ata Yıldırım xx

Alanyaspor: Marafona xx, Juan Fran xx, Mevlja xx, Milunovic xx, Tayfur xx, Efkan xxx (Emre Akbaba dk. 66 xx), Umut xx, Efecan Karaca xx Novais xx (Fatih Aksoy dk. 81 x), Davidson xx (Candeias dk. 81 x), Diedhiou xx (Babacar dk. 73 x)

Yedekler: Serkan Kırıntılı, Ahmet Gülay, Ahmet Ildız, Yusuf Karagöz, Furkan Bayır, Oğuz Aydın

Teknik Sorumlu: Bülent Korkmaz

Fatih Karagümrük: Viviano xx, Hedenstad x (Salih Dursun dk. 31 xx), Luckassen xx, Zukanovic xx, Balkovec xx, Biglia xx, Adnan xx (Erhun Öztümer dk. 63 xx), Bertolacci x (Borini dk. 46 xx), Tunay x (Yannis Salibur dk. 63 x), Jimmy Durmaz xx, (Berke dk. 83 ?), Pesic xxx

Yedekler: Utku Yuvakuran, Efe Tatlı, Samed, Alparslan, Rayyan Baniya

Teknik Direktör: Volkan Demirel

Goller: Efkan (dk. 57) (Alanyaspor), Pesic (dk. 70) (Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Tayfur (Alanyaspor), Jimmy Durmaz, Salih Dursun (Fatih Karagümrük) - ANTALYA

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