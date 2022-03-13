Spor Toto Gençler Türkiye Judo Şampiyonası sona erdi - Haberler

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Spor Toto Gençler Türkiye Judo Şampiyonası sona erdi

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Spor Toto Gençler Türkiye Judo Şampiyonası sona erdi

Spor Toto Gençler Türkiye Judo Şampiyonası son gün kadınlarda 78 ve +78 ile erkekler 100 ve +100 kiloda yapılan müsabakalarla sona erdi.

İSTANBUL (İHA) - Spor Toto Gençler Türkiye Judo Şampiyonası son gün kadınlarda 78 ve +78 ile erkekler 100 ve +100 kiloda yapılan müsabakalarla sona erdi.

Spor Toto Gençler Türkiye Judo Şampiyonası tamamlandı. Üç gün süren organizasyonda toplamda 5 altın, 2 gümüş ve 4 bronz madalya ile Kocaeli bölgesi judocuları ilk sırada yer aldı. İkinciliği İstanbul bölgesi 3 altın bir gümüş ve 3 bronzla, üçüncülüğü de İzmir bölgesi 2 altın ve 2 gümüş madalya ile elde etti.

Son gün karşılaşmalarında sıkletlerinde dereceye giren judokalar şöyle belirlendi:

Kadınlar

78 kilo: 1. Sümeyya Kaya (Manisa), 2. Serdem Daharlı (Samsun), 3. Havva Nur Topoğlu (Ankara), Şeyda Nur Çiçek (Manisa)

+78 kilo: Hilal Öztürk (İstanbul), 2. Duygu Dirgen (Manisa), 3. Yağmur Yılmaz (Trabzon), 3. Ayben İn (Aksaray)

Erkekler

100 kilo: 1. Sidar Akkuş (İstanbul), 2. Cihan Ayberk Tiyek (İstanbul), 3. Fatih Karacan (İstanbul), 3. Mehmet Kısa (Bilecik)

+100 kilo: 1. Halil İbrahim Özmen (İzmir), Mehmet Alp Seçilmiş (Manisa), 3. Umut Utku Turanlı (Rize), 3. Tunahan Tutar (Kocaeli) - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

Spor Toto, İstanbul, Türkiye, Judo, Spor, Haberler

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