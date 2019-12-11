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Spor Toto, CEV Challenge Kupası'nda Luboteni'ye konuk olacak

Voleybolda CEV Erkekler Challenge Kupası 16'lı final turu ilk maçında Spor Toto, yarın deplasmanda Kosova temsilcisi Luboteni ile karşılaşacak.

11.12.2019 09:54 | Son Güncelleme: 11.12.2019 09:54
Spor Toto, CEV Challenge Kupası'nda Luboteni'ye konuk olacak

Voleybolda CEV Erkekler Challenge Kupası 16'lı final turu ilk maçında Toto, yarın deplasmanda temsilcisi Luboteni ile karşılaşacak.

Ferizaj kentindeki Palestra Salonu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 21.00'de başlayacak.

Bu maçın rövanşı ise 17 Aralık'ta yapılacak.

Spor Toto, bir üst tura yükselmesi durumunda Hebar (Bulgaristan)-Aluron Virtu (Polonya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Kaynak: AA
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