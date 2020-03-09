SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
Haberler ›› Spor ›› Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grup - Spor
Sorgun Belediyespor, Sorgun, Spor

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grup

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grupta mücadele eden YAhyalıspor, deplasmanda oynadığı maçta Yozgat ekibi Sorgun Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı.

09.03.2020 14:23 | Son Güncelleme: 09.03.2020 14:23
Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grup

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grupta mücadele eden YAhyalıspor, deplasmanda oynadığı maçta Yozgat ekibi Sorgun Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı. Yahyalıspor'dan 2 oyuncu kırmızı kartla oyun dışı kaldı.


Stat: Sorgun İlçe Stadı


Hakemler: Muhammed Durkan xx, Aykut Yılmaz xx, Rahmi Görçay xx


Sorgun Belediyespor: İbrahim Bayram xx, Muhammet Çetin Polat xx, Serdat Güleşçe xx, Bilal Budak xx, Halil İbrahim Kurt xx, Sedat Kaan Akay xx, İsa Fuat Dayı xx, Atahan Mehmet Kömürlü xx, İzzet Kılıç xx, (Muhammed Uçar dk.88 x), Onurcan Şenkartal xx, Ertuğrul Yalman xx, (Süleyman Burak Zaimler dk.83 x)


Yahyalıspor: Batuhan Yıldırım xx, Ahmet Canpolat xx, Ümit Kale xx, İbrahim Ayyıldırım xx, Turgay Aydoğan x, Latif Aydemir x, (Can Ölçer dk.46 x), Ramazan Aksoy xx, Mehmet Bayram xx, (Melik Sermet Kayaş dk.65 x), Ersoy Yılmaz xx, (Osman Şentürk dk.55 x), Ramazan Durdu xx, Süleyman Öztürk xx


Goller: Ertuğrul Yalman (dk.62 penaltı) (Sorgun Belediyespor), Ramazan Durdu (dk.68 penaltı) (Yahyalıspor)


Sarı Kartlar: Muhammet ÇEtin Polat, Atahan Mehmet Kömürlü, Bilal Budak (Sorgun Belediyespor), Ramazan Durdu, Batuhan Yıldırım, Süleyman Öztürk, Ramazan Aksoy, Eren Torbalı (Yahyalıspor)


Kırmızı Kartlar: İbrahim Bayram (Maç sonu) (Sorgun Belediyespor), İbrahim Ayyıldırım dk.75, Turgay Adyoğan dk.90+5 (Yahyalıspor) - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Petroldeki düşüş 3 ülkeyi vuracak! Milyarlarca dolar zarar bekleniyor Spor
Petroldeki düşüş 3 ülkeyi vuracak! Milyarlarca dolar zarar bekleniyor
İYİ Parti'de istifa depremi! AK Parti'ye geçtiler Spor
İYİ Parti'de istifa depremi! AK Parti'ye geçtiler
Gözü dönmüş koca, eski eşini çocuğunun gözü önünde pompalı ile vurdu Spor
Gözü dönmüş koca, eski eşini çocuğunun gözü önünde pompalı ile vurdu
Rusya'dan Suudi Arabistan'a petrol resti! Aynı şekilde yanıt verecek Spor
Rusya'dan Suudi Arabistan'a petrol resti! Aynı şekilde yanıt verecek
Koronavirüsün dünyaya yayıldığı Çin'den gelen haber yüzleri güldürdü Spor
Koronavirüsün dünyaya yayıldığı Çin'den gelen haber yüzleri güldürdü
Binlerce insan onu izledi! Sadece 5 saat uyuyarak 34 bin lira kazandı Spor
Binlerce insan onu izledi! Sadece 5 saat uyuyarak 34 bin lira kazandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Donald Trump Mustafa Şentop Vladimir Putin Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hülya Avşar Müslüm Gürses Defne Samyeli Serenay Sarıkaya
Spor Podolski Sergen Yalçın Hikmet Karaman Emre Belözoğlu Fatih Karagümrük
Daha Fazla Adana İtalya Petrol Sivasspor
Şu an buradasınız: Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grup - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2020 15:17:20. #1.15#