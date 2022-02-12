Spor Toto 1. Lig: MKE Ankaragücü: 0 İstanbulspor: 1
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Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında MKE Ankaragücü, İstanbulspor'u ağırladı.
Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında MKE Ankaragücü, İstanbulspor'u ağırladı. Mücadele konuk takımın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar
24. dakikada Eslem Öztürk'ün pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Ethemi, sol çaprazdan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1
45. dakikada Zayid'in ortasında ceza sahası içinde Eren Derdiyok'un kafa vuruşunu kaleci Muhammed Alperen Uysal kurtardı.
Stat: Eryaman
Hakemler: Furkan Aksuoğlu xx, Serdar Diyadin xx, Burak Cansız xx
MKE Ankaragücü: Akın Alkan xx, Erdem Özgenç xx, Yusuf Abdioğlu xx, Sinan Osmanoğlu xx, Yasin Güreler xx (Pinto dk. 74 x), Abdullah Durak xx (Hasan Hüseyin Acar dk. 79 x), Mehmet Murat Uçar xx (Bartalomeu dk. 74 x) Zahid xx, Ali Kaan Güneren xx (İshak Çakmak dk. 46 xx), Owusu xx, Eren Derdiyok x (Cem Ekinci dk. 88 ?)
Yedekler: Bahadır Han Güngördü, Alperen Babacan, Ulaş Yılmaz, Atakan Dama, Arif Erdem Eren
Teknik Direktör: Mustafa Dalcı
İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal xx, Oğuzhan Berber xx, Ologo xx, Mehmet Yeşil xx, Ali Yaşar xx, Melih Kabasakal xx, Ferhat Yazgan xx (Muammer Sarıkaya dk. 86 ?), Topalli xx, Eslem Öztürk xxx (Okan Erdoğan dk. 59 xx), Ethemi xx (Cajic dk. 86 ?), İbrahim Yılmaz xx (İbrahim Yılmaz dk. 66 xx)
Yedekler: Mücahit Serbest, Tuncer Duhan Aksu, Berkay Görmez, Rroca, Yusuf Ali Özer, Abdurrahman Emek
Teknik Direktör: Mehmet Hüseyin Dalgıç
Gol: Ethemi (dk. 25) (İstanbulspor)
Kırmızı kartlar: Ologo (dk. 56), Alperen Uysal (dk. 90+5) (İstanbulspor)
Sarı kartlar: Yusuf Abdioğlu, Abdullah Durak (Ankaragücü), Ferhat Yazgan, Ali Yaşar (İstanbulspor) - ANKARA