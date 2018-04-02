Spor Toto 1. Lig: Gazişehir Gaziantep: 1 - Adana Demirspor: 0
Spor Toto 1. Lig’in 29. haftasında Gazişehir Gaziantep sahasında Adana Demirspor’u konuk etti.
Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında Gazişehir Gaziantep sahasında Adana Demirspor'u konuk etti. Maçı Gazişehir Gaziantep 1-0 Kazandı.
Maçtan dakikalar
2. dakikada gelişen Gazişehir Gaziantep atağında kaleciyle karşı karşıya kalan Özgür'ün şutunu kaleci kornere tokatladı.
9. dakikada Gazişehir Gaziantep atağında ceza sahası dışından Del Vale'nin şutunda top az farkla dışarı çıktı.
11. dakikada Gazişehir Gaziantep atağında ceza alanına yapılan ortada Del Vale kafayı vurdu. Savunma topu gol çizgisinden kornere çıkardı.
77. dakikada sağ kanattan yapılan ortada Özgürcan yerde kaldı, karar penaltı. Penaltıyı Özgürcan Gole çevirdi. 1-0
86. dakikada Gazişehir kontra atağında çaprazdan kaleciyle karşı karşıya kalan Himmet'in şutunda defans topu gol çizgisinden çıkardı.
Stat: Gaziantep Kalyon
Hakemler: Süleyman Abay xx, Murat Şener xx, Bersan Duran xx
Gazişehir Gaziantep: Stachowiak xx, Yasin xx, Ahmet Kesim xx, Gökhan xx, Mehmet Erdem xx, İsmail xx, Tugay xx, Adama Ba xx (Himmet dk. 75 x), Özgür Can xxx, Del Vale xx (Murat dk. 90+3 ?), Prince segbefia xx (Serdar dk. 46 x)
Yedekler: Necati, Özgür Özkaya, Sinan, Samican, Zec, Okan
Teknik Direktör: Erkan Sözeri
Adana Demirspor: Kurtuluş xx, Yiğitcan xx, Adil xx, Batuhan xx, Erhan x, Kubilay x, Atakora x (Abdulkadir dk. 74 x),Margues x (Sergiy Plitylo dk. 62 x), Savaş xx, Mendy x (Aydın dk. 82 ?), Atabey x,
Yedekler: İsmail Şahmalı, Tolgahan, Mustafa, Erkam, Lingane, Canpolat
Teknik Direktör: Mustafa Uğur
Gol: Özürcan (dk. 78 pen.) (Gazişehir Gaziantep)
Sarı Kartlar: Atabey, Savaş (Adana Demirspor), Yasin, Özgürcan, Ahmet (Gazişehir Gaziantep) - GAZİANTEP