Spor Toto 1. Lig: Eyüpspor: 3 Bursaspor: 0 - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Spor Toto 1. Lig: Eyüpspor: 3 Bursaspor: 0

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Spor Toto 1. Lig: Eyüpspor: 3 Bursaspor: 0

Spor Toto 1. Lig 22. hafta erteleme maçında Eyüpspor sahasında karşılaştığı Bursaspor'u 3-0 mağlup etti.

Spor Toto 1. Lig 22. hafta erteleme maçında Eyüpspor sahasında karşılaştığı Bursaspor'u 3-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

15. dakikada sağ kanat yer alan Timur Temeltaş'ın pasında ceza sahası içi sağ tarafında Cenk Ahmet Alkılıç topu aldı. Cenk'in pasında da ön direkte bulunan Umut Bulut'un vuruşunda meşin yuvarlak ağlar gitti. 2-0

36. dakikada Bülent Uzun'un uzun pasında defasın arkasına sarkan Pa Dibba'nın kaleci Canberk Yurdakul'un üzerinden yaptığı aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak sol direğin yanından dışarı gitti.

59. dakikada Popov'un sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahası içinde Timur Temelteş'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-0

74. dakikada Burak Altıparmak'ın ara pasında ceza sahası içine hareketlenen Namık Alaskarov'un sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Çağlar Şahin Akbaba'da kaldı.

Stat: Eyüp

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu xx, Murat Temel xx, Emir Eray Eyisoy xx

Eyüpspor: Çağlar Şahin Akbaba xx, Popov xxx, Buatu xx, Yalçın Kılınç xx, Bülent Uzun xx (Mehmet Uslu dk. 69 x), Bekir Yılmaz xx (Enes Keskin dk. 83 ?), Timur Temeltaş xxx (Mikail Okyar dk. 82 ?), Cenk Ahmet Alkılıç xx (Taşkın İlter dk. 60 x), Caner Hüseyin Bağ xx (Mete Kaan Demir dk. 60 x), Pa Bibba xx, Umut Bulut xxx

Yedekler: Emrullah Şalk, Mezague, Musah Mohammed, Enes Ersoy Öztürk

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Bursaspor: Canberk Yurdakul x, Mert Yılmaz x, Nicolas Zalazar x, Luka Capan x, Onur Atasayar x, Ramazan Keskin x (Barış Dalkıran dk. 82 ?), Burak Altıparmak x, Tuğbey Akgün x, Hasan Ayaroğlu x (Mehmet Erdem Uğurlu dk. 46 x), Namık Alaskarov x, Eren Güler x (Ofosu dk. 67 x)

Yedekler: Deniz Aydın, Deniz Dirk, Kubilay Sönmez, Uğur Kaan Yıldız, Eren Tunalı, Bilal Güney, Kadir Yiğit

Teknik Direktör: Mustafa Er

Goller: Pa Dibba (dk. 2), Umut Bulut (dk. 15), Timur Temeltaş (dk. 59) (Eyüpspor)

Sarı kartlar: Timur Temeltaş (Eyüpspor), Namık Alaskarov, Nicolas Zalazar (Bursaspor) - İSTANBUL

Spor Toto 1. Lig: Eyüpspor: 3 Bursaspor: 0

Spor Toto 1. Lig: Eyüpspor: 3 Bursaspor: 0

Spor Toto 1. Lig: Eyüpspor: 3 Bursaspor: 0

Spor Toto 1. Lig: Eyüpspor: 3 Bursaspor: 0

Spor Toto 1. Lig: Eyüpspor: 3 Bursaspor: 0

Spor Toto 1. Lig: Eyüpspor: 3 Bursaspor: 0

Spor Toto 1. Lig: Eyüpspor: 3 Bursaspor: 0

Spor Toto 1. Lig: Eyüpspor: 3 Bursaspor: 0

Spor Toto 1. Lig: Eyüpspor: 3 Bursaspor: 0

Spor Toto 1. Lig: Eyüpspor: 3 Bursaspor: 0

Spor Toto 1. Lig: Eyüpspor: 3 Bursaspor: 0

Spor Toto 1. Lig: Eyüpspor: 3 Bursaspor: 0

Spor Toto 1. Lig: Eyüpspor: 3 Bursaspor: 0

Spor Toto 1. Lig: Eyüpspor: 3 Bursaspor: 0

Spor Toto 1. Lig: Eyüpspor: 3 Bursaspor: 0

Spor Toto 1. Lig: Eyüpspor: 3 Bursaspor: 0

İhlas Haber Ajansı / Spor

Umut Bulut, Spor Toto, Bursaspor, Eyüpspor, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title