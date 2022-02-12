Spor Toto 1. Lig: Boluspor 0 Ankara Keçiörengücü 0
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Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında Boluspor sahasında karşılaştığı Ankara Keçiörengücü ile 0-0 berabere kaldı.
ANKARA (İHA) - Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında Boluspor sahasında karşılaştığı Ankara Keçiörengücü ile 0-0 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar
16. dakikada sağ kanattan gelişen atakta ceza sahası içinde Berk Yıldız'a yapılan müdahalede hakem penaltı noktasını gösterdi.
18. dakikada penaltıyı kullanan Kemal Rüzgar meşin yuvarlağı dışarıya gönderdi.
22. dakikada ceza sahası dışına gönderilen topa gelişini vuran Olawoyin'in şutunda meşin yuvarlak dışarıya çıktı.
54. dakikada Olawoyin'in ceza sahası içine yaptığı ortada Hamza Gür'ün kafa vuruşunda meşin yuvarlak dışarıya gitti.
Stat: Bolu Atatürk
Hakemler: Adem Cinek xx, Cemal Alpay xx, Emir Eray Eyisoy xx
Boluspor: Bartu Kulbilge xx, Abdurrahim Dursun xx (Bülent Cevahir dk. 29 xx), Zahit Çınar xx, Emin Bayram xx, Ali Keten xx, Tugay Kaçar xx (Kasongo dk. 46 xx), Gökhan Karadeniz xx (Novak dk. 82 ?), Abdurrahman Canlı xx, Kemal Rüzgar xx (Eray Ataseven dk. 46 xx), Roshi xx, Berk Yıldız xx (Bregu dk. 63 xx)
Yedekler: Arda Yazıcı, Fethi Özer, Hakan Bilgiç, Arda Şengül, Alican Özyürek
Teknik Direktör: Reha Kemal Erginer
Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar xx, Muharrem Cinan xx, Mehmet Dingil xx, Ogün Bayrak xx, Fatih Solmaz xx, Taşkın Çalış xx (Manaj dk. 46 xx), Iskandarlı xx (Ziya Alkurt dk. 42 xx, Uğur Utlu dk. 82 ?), Uzodimma xx, Alhassan xx, Olawoyin xx, Hamza Gür xx (Ali Yavuz Kol dk. 88 ?)
Yedekler: Kayacan Erdoğan, Batuhan Yayıkçı xx, Erkam Reşmen, Aykut Çeviker
Teknik Direktör: Taner Taşkın
Sarı kartlar: Mehmet Dingil, Taşkın Çalış, Uzodimma, Alhassan (Ankara Keçiörengücü), Tugay Kaçar, Bülent Cevahir, Roshi, Zahit Çınar (Boluspor) - BOLU