Spor Toto 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 2 Gençlerbirliği: 0

ANKARA (İHA) - Spor Toto 1. Lig'in 12. haftasında Ankara Keçiörengücü sahasında Gençlerbirliği ile karşılaştı. Müsabaka, ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar

1. dakikada Keçiörengücü ceza sahası içerisinde topa elle müdahale edilmesi sonucu maçın hakemi Buğra Taşkınsoy beyaz noktayı gösterdi. Penaltı atışı için topu başına geçen Lima'nın şutunda kaleci Hüseyin Yılmaz gole izin vermedi.

40. dakikada sağ kanattan gelişen Gençlerbirliği atağında ceza sahası içerisinde topla buluşan Lima'nın şutunu kaleci Hüseyin güçlükle çıkardı.

51. dakikada sol kanattan kazanılan köşe vuruşunda Taşkın'ın ortasında Iskandarli, kafayla topu ağlara gönderdi. 1-0

79. dakikada sol kanattan kazanılan köşe vuruşunda gönderilen topla ceza sahası dışında buluşan Grechyshkin'in şutunda top az farkla dışarıya çıktı.

84. dakikada Olawoyin, ceza sahası yayı önündeki takım arkadaşı Eze'ye pasını verdi. Rakiplerinden bir bir sıyrılarak ceza sahası içine sokulan Eze yaptığı şık vuruşla topu filelere yolladı. 2-0

Stat: Aktepe

Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy xx, Orkun Aktaş xx, Mehmet Kapluhan xx

Ankara Keçiörengücü: Hüseyin Yılmaz xx, Abdulkadir Korkut xx, Mehmet Dingil xx, Fatih Selimhan Solmaz xx, Muharrem Cinan xx, Berkan Burak Turan xx (Ercan Yazıcı dk. 61 xx), Taşkın Çalış xx, Hamza Gür xx (Uğur Utlu dk. 82 ?), Olawoyin xx, Talha Yünkuş xx (Iskandarli dk. 39 xx), Eze xx

Yedekler: Boran Güngör, Haşim Arda Sarman, Ali Yavuz Kol, Ogün Bayrak, Djibrila, Pululu

Teknik Direktör: Taner Taşkın

Gençlerbirliği: Ubeyd Adıyaman xx, Ömürcan Artan xx, Arda Kızıldağ xx, Mert Kula xx, Kerem Can Akyüz xx, Grechyshkin xx (Ulusoy Mert Kabasakal dk. 88 ?), Aksel Aktaş xx (Sallalich dk. 77 x), Barış Alıcı xx, Sandro Lima xx (Serdarcan Eralp dk. 57 xx), Beliaiev xx (Kazenga dk. 56 xx), Eleke xx

Yedekler: Ramazan Köse, Musa Şahindere, Tshibola, Metehan Mert, Gökhan Gül

Teknik Direktör: Metin Diyadin

Gol: Iskandarli (dk. 59), Eze (dk. 84) (Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Abdülkadir Korkut, Talha Yünkuş, Hamza Gür, Mehmet Dingil (Keçiörengücü), Barış Alıcı, Grechyshkin, Lima, Beliaiev, Ömürcan Artan (Gençlerbirliği) - ANKARA