Spor Toto 1. Lig: Altay: 1 - Gazişehir Gaziantep: 1
Spor Toto 1. Lig 28. hafta maçında Altay, sahasında Gazişehir Gaziantep'i konuk etti.
Spor Toto 1. Lig 28. hafta maçında Altay, sahasında Gazişehir Gaziantep'i konuk etti. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
Maçın başlamasına az bir süre kala yağışın artması sebebiyle kale arkası tribünde ıslanan Gazişehir taraftarları, kapalı tribüne alındı.
Maçtan dakikalar
9. dakikada Kerim Avcı ceza sahası dışından kaleyi yokladı, kaleci Aydın topu kornere çeldi.
17. dakikada Yasin'in sağdan ortasına iyi yükselen Ferhat'ın kafasında kaleci Günay topun sahibi oldu.
31. dakikada İbrahim'in pasında ceza sahası dışında topla buluşan Paixao, akıl dolu bir aşırtma vuruşla ağları havalandırdı. 1-0
44. dakikada Yasin'in ceza sahası içinde topa elle müdahalesi sonrasında hakem konuk takım lehine penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Poepon maça dengeyi getiren golü kaydetti. 1-1
49. dakikada Kerim Avcı'nın uzak mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.
54. dakikada Yasin'in ortasında savunmada seken topa Ulaş kafayı vurdu, Günay topu parmaklarının ucuyla kornere çeldi.
73. dakikada Ferhat'ın ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta kaleci Günay topu son anda kornere çelmeyi başardı.
89. dakikada Oğuz Han'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Kappel, yakın mesafeden topu auta yolladı.
Stat: Atatürk
Hakemler: Mert Güzenge xx, Bahtiyar Birinci xx, Oğuz Kağan ÇÇalışır xx
Altay: Aydın xx, Yasin xx, Gençer xx, Ulaş xx, Özgür xx, Ferhat xx (Oğuz Han dk. 80 x), Tavares xx, İbrahim Akın xx (Furkan dk. 65 x), Putsila xx, Kappel xx (Merter dk. 90 ?), Paixao xxx
Yedekler: Emre, Serkan, Sinan, İbrahim
Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar
Gazişehir Gaziantep: Günay xx, Oğuz xx, Uğur xx, Ahmet xx, Mehmet Erdem xx, Segbefia xx, Bjarnason xx, Kerim xx, Oğulcan xx (Erhan dk. 80 x), Igor xx (Kenan dk. 82 x), Poepon xxx
Yedekler: Nihat, Yalçın, Yusuf, Mücahit, Sow
Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak
Goller: Paixao (dk. 31) (Altay), Poepon (dk. 44 pen.) (Gazişehir Gaziantep)
Sarı kartlar: Özgür (Altay), Bjarnason, Kerim (Gazişehir Gaziantep) - İZMİR