Tokat'ta 'Amatör Spor Haftası' yürüyüşü düzenlendi - Haberler Spor
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Tokat'ta 'Amatör Spor Haftası' yürüyüşü düzenlendi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Tokat'ta 'Amatör Spor Haftası' yürüyüşü düzenlendi

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde Amatör Spor Haftası nedeniyle yürüyüş etkinliği düzenlendi.

TOKAT (İHA) - Tokat'ın Reşadiye ilçesinde Amatör Spor Haftası nedeniyle yürüyüş etkinliği düzenlendi.

Reşadiye Kaymakamlığı önünde başlayan yürüyüşe sporcular ve vatandaşlar katıldı. Reşadiye Gençlik ve Spor Müdürlüğüne kadar devam eden yürüyüş sonrasında sosyal tesisler de çeşitli etkinlikler düzenlendi. Sportif faaliyetlerini sergileyen öğrencilerle Reşadiye Kaymakamı Talat Batur ve Reşadiye Belediye Başkanı Mustafa Yılmaz yakından ilgilendi. Hafta boyunca yapılan müsabakalarda dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi. - TOKAT

Tokat'ta 'Amatör Spor Haftası' yürüyüşü düzenlendi

Tokat'ta 'Amatör Spor Haftası' yürüyüşü düzenlendi

Tokat'ta 'Amatör Spor Haftası' yürüyüşü düzenlendi

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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