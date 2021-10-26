Tokat Belediye Plevnespor futbol takımı kuruldu

TOKAT (AA) - Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'nun talimatıyla Belediye Plevnespor futbol takımı kuruldu.

Tokat 1. Amatör Lig'de mücadele edecek Plevnespor futbol takımının yönetim de oluşturuldu, teknik direktör Bülent Topuzoğlu ile de sözleşme imzalandı.

Eroğlu, yaptığı açıklamada, Plevnespor'un çok köklü bir kulüp olduğunu belirterek, "Asıl başarılarını voleybolda almış bir kulüp. Müzemizde Balkan Kupası dahil birçok şampiyonluk kupasını barındıran köklü bir kulüptür. Plevnespor voleybol takımımız hali hazırda Efeler Ligi'nde mücadelesine devam etmektedir. Bunun yanında masa tenisi takımı da Süper Lig'de mücadelesine devam ediyor. Futbol takımımızı kurduk, gerekli müracaatlarımızı yaptık. Uzun süredir titizlikle çalışmalar yapıyoruz. Takımımızı lige hazırlamak, güçlü bir takım haline getirmenin gayreti içerisindeyiz." dedi.