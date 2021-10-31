THF'nin yeni Genel Başkanı Uğur Kılıç oldu

ANKARA (İHA) - Türkiye Hentbol Federasyonu'nun (THF) seçimli 5'inci Olağan Genel Kurul Toplantısı Ankara'da gerçekleşti. 145 delegeden 78 oy alan Uğur Kılıç, THF'nin yeni Genel Başkanı oldu.

Türkiye Hentbol Federasyonu'nun düzenlediği ve yeni genel başkanı ile yönetim ekibinin seçildiği 5'inci Olağan Genel Kurul Toplantısı, Kamp Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Federasyon yöneticilerinin ve üyelerinin katılımı ile düzenlenen Genel Kurul, Divan Kurulu Başkanı Ahmet Akpınar'ın açılış konuşmasıyla başladı. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından geçmiş yıllarına ait yönetim ve denetleme kurulu raporlarının okunması ve ayrı ayrı ibra edilmesi için oylamaya sunulmasıyla devam etti. Genel kurul toplantısında, federasyon içerisinde uygulanacak yeni kararların da oylanmasının ardından yeni genel başkanı, yönetimi, denetleme kurulunu ve disiplin kurulunu seçmek üzere oylamaya gidildi. 147 delegenin yeni yönetim kurulunu seçmek için sandık başına gittiği seçimde, oyların 78'ini alan Uğur Kılıç, 67 oy alan mevcut başkan Bilal Eyüboğlu'nu geride bırakarak THF Genel Başkanlığına seçildi. Seçimde kullanılan 2 oy ise geçersiz kabul edildi.

"Delegelerimizin hür idaresine baskı yapılarak imza istendi"

Başkanlık seçimi öncesi kürsüde söz alan Bilal Eyüboğlu delegelerin hür iradesine müdahale edildiğini ileri sürerek, "Seçim sürecinde iki tarafta imzalar topladı. Ancak benim aldığım imzaları mükerrer duruma düşürmek için inanılmaz baskılar yapıldı. Delegelerimizin hür idaresine baskı yapılarak imza istendi. Bu baskılar neden yapılıyor? Hentbol Federasyonu başarısızsa bunun kararını sizler vereceksiniz, niye baskıyla bu kararlar veriliyor. Biz eğer başarısızsak kararı zaten siz verirsiniz. Benim bu güne kadar imzayla ilgili bir tane baskım olmadı. Kimseye bir baskım olmadı. Geçen seçimde de buna benzer durumlar yaşandı. İmzalar toplantı, oy için baskılar yapıldı. O zaman ki delegelerimiz gereken cevabı seçimde verdiler. Sizler gereğini sandıkta yapacaksınız. Geçen seçimde bana seçimden çekilmem için baskı yapıldı. Boğun eğmedim. Burada şimdi birazdan oyunuzu kullanacaksınız. Niye baskı yapılıyor? Biz spora hizmet etmek istiyoruz. Baskıyla bu işler olmaz, kararı buradaki insanlar verecek. Benim sizden ricam kime verirseniz verin ama baskı ve korkuyla bu işler olmaz" açıklamasında bulundu.

"Hentbolu çok aydınlık günlere taşıyacağımıza inanıyorum"

Başkan seçilmeden önce yaptığı konuşmasında Türk hentbolunu ileri seviye taşıyacaklarını söyleyen Uğur Kılıç ise, "Yaklaşık dört sene önce Türk Hentboluyla ilgili hayallerimizi gerçekleştirmek için bir yola çıktık. Çok değerli insanlarla yola çıktık. Hentbol için heyecanlıyız, hentbolu çok aydınlık günlere taşıyacağımıza inanıyorum. Öncelikle hedefimiz, hentbolu ortak akılla tüm paydaşlarımızla birlikte yönetmek istiyoruz. Lig Kurulu kuracağız. Ligi olduğumuz yerden yönetmeyeceğiz. Kulüplerimizden, sahadan aldığımız verilerle, ortak akılla yöneteceğiz. Buna benzer tüm konularla ilgili birleştirici bir mantıkla ilerleyeceğiz. Ötekileştiren bir yönetim sergilemeyeceğiz. Hentbolu her geçen gün ileriye taşıyacak projelerle hareket edeceğiz. Bizler sizlerin oyuna talibiz. Hentbol için iyi olanı seçmek sizin elinizde. Hentbolumuzu hak ettiği yere getirmek için hepinizin desteğini istiyorum" değerlendirmesinde bulundu.

"Kimseyi ötekileştirmeden hentbol için birlikte başaracağız"

Seçim sonrası yaptığı teşekkür konuşmasında elinden geleni yapacaklarını belirten Kılıç, "Elimizden geldiğince üzerine koyarak birleştirici bir mantıkla her zaman herkesi kucaklayarak, kimseyi ötekileştirmeden hentbol için birlikte başaracağız diyorum" dedi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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