TFF 3.Lig 3. Grup Fethiyespor: 5 Kardemir Karabükspor: 0 - Haberler Spor
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TFF 3.Lig 3. Grup Fethiyespor: 5 Kardemir Karabükspor: 0

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
TFF 3.Lig 3. Grup Fethiyespor: 5 Kardemir Karabükspor: 0

TFF 3.lig 3. Grup takımlarından Fethiyespor, sahasında konuk ettiği Kardemir Karabükspor'u Nurettin'in 2, Alihan'ın, İbrahim ve Hakan'ın attığı gollerle 5-0 mağlup etti.

FETHİYE, MUĞLA (İHA) - TFF 3.lig 3. Grup takımlarından Fethiyespor, sahasında konuk ettiği Kardemir Karabükspor'u Nurettin'in 2, Alihan'ın, İbrahim ve Hakan'ın attığı gollerle 5-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

5. Dakikada Onur'un ara pası ile ceza alanına giren Serhan, kaleci ile karşı karşıya kaldığı anda vurdu kaleci Halit'in mutlak golü önledi.

20. Dakikada Talha'nın ara pası ile buluşan Nurettin Seyithanı şık bir çalımla geçip yerden sert vurdu top ağlarla buluşturdu. 1-0

38. Dakikada Nurettin sağdan ceza alanına indi, topu yerden ortaladı. Kale içinde Serhan topa dokunamadı.

42. dakikada Nurettin ceza alını ön çizgisinden topu ortaladı Serhan kafayla uzandı, ancak topa dokunamadı.

54. dakikada savunmanın arkasına atılan topu Nurettin kontrol edip savunmaya rağmen çok sert vurdu top ağlara gitti. 2-0

57.dakikada Nurettin orta alandan kaptığı topu sağ kanattan ceza alanına koşan Alihan'a gönderdi, Alihan kaleci ile karşı karşıya kaldı sert vurdu top ağlara gitti. 3-0

77. Dakikada savunmanın hatasını affetmeyen İbrahim önüne düşen topu bomboş durumda sert bir şutla yakından ağlara gönderdi. 4-0

82. dakikada Turgay'ın ara pasında Hakan ceza alanına girdi sert vurdu, kaleci Halit'e rağmen ağla ile buluştu. 5-0

Stat: Fethiye Şehir Stadı

Hakemler: Ömer Kocabey xxx, Mehmet ali Vardar xxx, Adem Mazlum xxx

Fethiyespor: Ahmet xx, Erdinç xx, Soner xx,(Dk. 73 Berkinxx), Alihan xxx, (Dk. 79 Turgya xx), Serdar xx, Serhan xxx,(Dk. 73 İbrahim xx) Talha xxx,(Dk. 63 Burak xx), Özgür xx, Nurettin xxx,(Dk 79 Hakan xx), Onur xx, Kadir xxx,

Kardemir Karabükspor: Halit xx, Doğukan xx, (Dk.82 Muhammed x), Melih xx, (Dk. 65 Davut x), Serkan xx, Furkan Övün xx, (Dk.35 Sezer x), Furkan Erdağı xx, Ömer xx, Mustafa xx,(Dk.65 Furkancan x), Seyithan xx, (Dk.46 Ahmet Enes x),Uğurcan xx, Ahmet Erakçaoğlu xx

Goller: Dk. 19 - 54 Nurettin, Dk59 Alihan,Dk. 77 Burak,Dk. 82 Hakan (Fethiyespor)

Sarı Kartlar: Dk. 35 Ahmet, Dk. 29 Seyithan, Dk. 44 Mustafa, Dk. 54 Halit,Dk. 84 Furkan Erdağı (Kardemir Karabükspor), Dk. 44 Nurettin ( Fethiyespor)

Kırmızı Kart: Dk. 49 Ahmet Erakçaoğlu (Kardemir Karabükspor)

Erdoğan Cankuş Fethiye - MUĞLA

TFF 3.Lig 3. Grup Fethiyespor: 5 Kardemir Karabükspor: 0

TFF 3.Lig 3. Grup Fethiyespor: 5 Kardemir Karabükspor: 0

TFF 3.Lig 3. Grup Fethiyespor: 5 Kardemir Karabükspor: 0

TFF 3.Lig 3. Grup Fethiyespor: 5 Kardemir Karabükspor: 0

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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Haber: TFF 3.Lig 3. Grup Fethiyespor: 5 Kardemir Karabükspor: 0 - Haberler Spor
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