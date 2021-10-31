TFF 2. Lig: Eskişehirspor: 1 24 Erzincanspor: 0
TFF 2. Lig Beyaz Grup 10. haftasında Eskişehirspor, evinde 24 Erzincanspor'u 1-0 mağlup etti.
ESKİŞEHİR (İHA) - TFF 2. Lig Beyaz Grup 10. haftasında Eskişehirspor, evinde 24 Erzincanspor'u 1-0 mağlup etti.
Stat: Eskişehir Yeni
Hakemler: Şevket Teker, Çağrıcan Pazarcıklı, İbrahim Ethem Potuk
Eskişehirspor: Cengiz Köseer xx, Hasan Uyğur xx, Onur Arı xx, Tolga Yakut x (Atilla Karaca dk. 67 x), Berkay Tanır xx ( Cihangir Çağlıyan dk. 84 ?), Utku Kızılkaya xx, Arda Okumuş x, Eray Ertorun x, Buğra Çağlıyan xx (Ömer Söyler dk. 79 ?), Eren Altıntaş x (Sezgin Çolpan dk. 79?), Bartu Göçmen xxx
24 Erzincanspor: Murat Can Yıldız x, Yunus Çakır x, Birhan Vatansever x (Emirhan Demir dk. 76 ?), Uğurcan Bekçi xx, Abdülcebrail Akbulut xx (Atalay Yıldırım dk. 86 ?), Talip Pazarlı x, Rıdvan Türker x, Ozan Papaker x, Sefa Akgün x, Muhammed Demirci x (Oktay Balcı dk. 59 x), Mustafa İnan xx
Gol: Bartu Göçmen (dk. 54) (Eskişehirspor)
Sarı Kartlar: Buğra Çağlıyan, Atilla Karaca, Onur Arı (Eskişehirspor), Ozan Papaker, Talip Pazarlı, Atalay Yıldırım, Oktay Balcı (24 Erzincanspor) - ESKİŞEHİR