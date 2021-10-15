Tekerlekli kızak yarışları Erzurum'da nefesleri kesecek - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tekerlekli kızak yarışları Erzurum'da nefesleri kesecek

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Tekerlekli kızak yarışları Erzurum'da nefesleri kesecek

Kızak Federasyonu'nun faaliyet programında yer alan Tekerlekli Kızak Türkiye Şampiyonası Erzurum'da düzenleniyor.

KASTAMONU (İHA) - Kızak Federasyonu'nun faaliyet programında yer alan Tekerlekli Kızak Türkiye Şampiyonası Erzurum'da düzenleniyor. Tanıtımı yapılan yarışmanın ilk startı yarın verilecek.

Erzurum Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla Türkiye Kızak Federasyonu'nun düzenlediği yarışmanın tanıtımı Yüksek İrtifa Kamp Merkezinde geçekleşti. 15-16-17 Ekim tarihlerinde geçekleşecek ve ilk startın yarın verileceği yarışma için Bitlis, Muş, Trabzon, Kütahya, Çankırı, Çorum, Tokat, Bolu ve Kastamonu'dan gelen toplam 50 kulüp 100'e yakın sporcu kıyasıya mücadele edecek.

Şampiyona öncesi Yüksek İrtifa Kamp Merkezinde Kızak Federasyonu Başkanı Dr. Ahmet Recep Tekcan'ın da katılımıyla seremoni düzenlendi. Düzenlenen tanıtım programının sonunda ise milli kazıkçılar mini bir kızak gösterisi yaptı.

Yarışma öncesi Türkiye Kızak Federasyonu Başkanı Tekcan, Erzurum'un kızak yarışlarında bir lokomotif olduğunu ifade ederek, "Erzurum'da güzel bir yarışma düzenleyeceğiz. Erzurum ve Kars bu dalın lokomotiflerinden. Kayak Merkezlerinin bulunduğu her yerde aktif sporcularımız var. Dünya klasmanında da belli bir yerdeyiz. İlk 7 arasında yer alıyoruz. Erzurum'da yeni bir pist yapılıyor. Burası faaliyette girene kadar bir şampiyona Sarıkamış'ta diğer şampiyonayı ise burada yapmayı planlıyoruz. Çok sayıda sporcumuz var. 200'e yakın kulübümüz bulunuyor" dedi.

Konuşmaların ardından yarışma öncesi sporcular ve federasyon yetkilileri hatıra fotoğrafı çekildi. - ERZURUM

Tekerlekli kızak yarışları Erzurum'da nefesleri kesecek

Tekerlekli kızak yarışları Erzurum'da nefesleri kesecek

Tekerlekli kızak yarışları Erzurum'da nefesleri kesecek

Tekerlekli kızak yarışları Erzurum'da nefesleri kesecek

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
Süper Lig'in 9. haftasındaki maçların hakemleri açıklandı

Süper Lig'in 9. haftasındaki maçların hakemleri açıklandı

 Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında 17 Ekim Pazar günü oynanacak maçı hakem Ali Şansalan yönetecek.

Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında 17 Ekim Pazar günü oynanacak maçı hakem Ali Şansalan yönetecek.
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Ziya Selçuk Şahap Kavcıoğlu
Magazin Derya Tuna Bülent Ersoy Okan Bayülgen Zeynep Bastık
Spor Halil İbrahim Dervişoğlu Abdullah Avcı Serdar Aziz Stefan Kuntz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Şans Oyunları Halil İbrahim Dervişoğlu Fatih Terim Mehmet Kasapoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Tekerlekli kızak yarışları Erzurum'da nefesleri kesecek - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.10.2021 17:56:59. #1.12#