Tekerlekli Kızak Türkiye Şampiyonası yarışları Erzurum'da devam ediyor

KASTAMONU (AA) - Tekerlekli Kızak Türkiye Şampiyonası, Erzurum'da çekişmeli geçen yarışlarla devam ediyor.

Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde 15 Ekim'de başlayan ve bugün sona erecek şampiyonaya Erzurum'un yanı sıra Bitlis, Muş, Trabzon, Kütahya, Çankırı, Çorum, Tokat, Bolu ve Kastamonu'dan yaklaşık 100 sporcu katılıyor.

Asfalt yolda tekerlekli kızaklarla kayan sporcular, genç erkekler, genç kadınlar, yıldız kadınlar ve yıldız erkekler kategorilerinde yarışıyor.

Çekişmeli anların yaşandığı yarışlarda sporcular dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele ediyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bir süre düzenlenmeyen tekerlekli kızak yarışları, alınan tedbirler ve oluşan koşullar sonrası ilk kez Erzurum'da yapılıyor.

Gün boyu devam edecek yarışlarda dereceye giren sporcular madalya ve çiçeklerle ödüllendirilecek.