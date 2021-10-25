Teixeira-Kerem Aktürkoğlu pozisyonu sonrası Galatasaray taraftarı çıldırdı! Fırat Aydınus'a tepkiler dinmiyor
Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor
Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, sahasında Galatasaray'ı konuk ediyor. Karşılaşmada Beşiktaş'ın Teixeira'yla geliştirdiği atakta Brezilyalı yıldızın, sarı-kırmızılı futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun yüzüne dirseğinin gelmesi sonrası sosyal medya karıştı. Galatasaray taraftarı, maçın hakemi Fırat Aydınus'u Teixeira'ya kırmızı kart vermediği için yerden yere vurdu.
Zirve yolunda kritik maçta Beşiktaş, sahasında Galatasaray'ı konuk ediyor. Karşılaşmada ilk yarı 1-1 sona ererken Teixeira'nın Kerem Aktürkoğlu'yla yaşadığı pozisyon sarı-kırmızılı taraftarları isyan ettirdi.
GALATASARAY TARAFTARI, FIRAT AYDINUS'A İSYAN ETTİ
Beşiktaş'ın Alex Teixeira'yla geliştirdiği atakta Brezilyalı yıldızın dirseği yere düşerken Kerem Aktürkoğlu'nun yüzüne geldi. Bu pozisyon sonrası sarı-kırmızılı taraftarlar, Teixeira'ya kırmızı kart göstermeyen maçın hakemi Fırat Aydınus'a sosyal medyada sert tepki gösterdi.
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