Teixeira-Kerem Aktürkoğlu pozisyonu sonrası Galatasaray taraftarı çıldırdı! Fırat Aydınus'a tepkiler dinmiyor - Haberler Spor
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Teixeira-Kerem Aktürkoğlu pozisyonu sonrası Galatasaray taraftarı çıldırdı! Fırat Aydınus'a tepkiler dinmiyor

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, sahasında Galatasaray'ı konuk ediyor. Karşılaşmada Beşiktaş'ın Teixeira'yla geliştirdiği atakta Brezilyalı yıldızın, sarı-kırmızılı futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun yüzüne dirseğinin gelmesi sonrası sosyal medya karıştı. Galatasaray taraftarı, maçın hakemi Fırat Aydınus'u Teixeira'ya kırmızı kart vermediği için yerden yere vurdu.

Zirve yolunda kritik maçta Beşiktaş, sahasında Galatasaray'ı konuk ediyor. Karşılaşmada ilk yarı 1-1 sona ererken Teixeira'nın Kerem Aktürkoğlu'yla yaşadığı pozisyon sarı-kırmızılı taraftarları isyan ettirdi.

GALATASARAY TARAFTARI, FIRAT AYDINUS'A İSYAN ETTİ

Beşiktaş'ın Alex Teixeira'yla geliştirdiği atakta Brezilyalı yıldızın dirseği yere düşerken Kerem Aktürkoğlu'nun yüzüne geldi. Bu pozisyon sonrası sarı-kırmızılı taraftarlar, Teixeira'ya kırmızı kart göstermeyen maçın hakemi Fırat Aydınus'a sosyal medyada sert tepki gösterdi.

Teixeira-Kerem Aktürkoğlu pozisyonu sonrası Galatasaray taraftarı çıldırdı! Fırat Aydınus'a tepkiler dinmiyor

Teixeira-Kerem Aktürkoğlu pozisyonu sonrası Galatasaray taraftarı çıldırdı! Fırat Aydınus'a tepkiler dinmiyor

Teixeira-Kerem Aktürkoğlu pozisyonu sonrası Galatasaray taraftarı çıldırdı! Fırat Aydınus'a tepkiler dinmiyor

Teixeira-Kerem Aktürkoğlu pozisyonu sonrası Galatasaray taraftarı çıldırdı! Fırat Aydınus'a tepkiler dinmiyor

Teixeira-Kerem Aktürkoğlu pozisyonu sonrası Galatasaray taraftarı çıldırdı! Fırat Aydınus'a tepkiler dinmiyor

Teixeira-Kerem Aktürkoğlu pozisyonu sonrası Galatasaray taraftarı çıldırdı! Fırat Aydınus'a tepkiler dinmiyor
Haberler.com - Spor Haberleri
Ali Gülhan
Haberler.com Haberler.com - Spor Haberleri
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