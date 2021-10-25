Şut idmanında şampiyon oldu, formayı kaptı! Fatih Terim'den derbi için sürpriz tercih
Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, deplasmanda Beşiktaş'la karşılaşıyor. Sarı-kırmızılılarda, 8 maçlık cezası sona eren Marcao yeniden takıma dönerken Fatih Terim'in forvet tercihi ise şaşırttı. Deneyimli hoca, dün yapılan şu idmanında en iyi performansı sergileyen Diagne'ye siyah-beyazlılar karşısında ilk 11'de şans verdi.
Zirveyi yakından ilgilendiren dev derbide Beşiktaş ile Galatasaray kozlarını paylaşacak. Karşılaşmada ilk 11'ler belli olurken, Fatih Terim'in forvet tercihindeki sürpriz seçimi dikkat çekti.
GEÇEN SEZON BEŞİKTAŞ DERBİSİNDE KIRMIZI KART GÖRMÜŞTÜ
A Spor'un haberine göre, Fatih Terim dün statta gerçekleştirilen antrenmanın son bölümünde şut çalışmasını yakından takip etti. Şutları gol olmayan oyuncuların bizzat hoca tarafından elendiği çalışmada en sona en yüksek isabeti sağlayan Diagne kaldı. Geçen sezon Beşiktaş Park'ta oynanan mücadelede kırmızı kart görerek takımını yalnız bırakmıştı.
DEV DERBİDE İLK 11'LER
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Necip, Vida, Umut Meraş, Josef, Pjanic, Teixeira, Ghezzal, Larin, Batshuayi
Galatasaray: Muslera - Yedlin, Marcao, Nelsson, van Aanholt, Berkan Kutlu, Taylan Antalyalı, Cicaldau, Morutan, Kerem Aktürkoğlu, Diagne