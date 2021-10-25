Şut idmanında şampiyon oldu, formayı kaptı! Fatih Terim'den derbi için sürpriz tercih

Zirveyi yakından ilgilendiren dev derbide Beşiktaş ile Galatasaray kozlarını paylaşacak. Karşılaşmada ilk 11'ler belli olurken, Fatih Terim'in forvet tercihindeki sürpriz seçimi dikkat çekti.

GEÇEN SEZON BEŞİKTAŞ DERBİSİNDE KIRMIZI KART GÖRMÜŞTÜ

A Spor'un haberine göre, Fatih Terim dün statta gerçekleştirilen antrenmanın son bölümünde şut çalışmasını yakından takip etti. Şutları gol olmayan oyuncuların bizzat hoca tarafından elendiği çalışmada en sona en yüksek isabeti sağlayan Diagne kaldı. Geçen sezon Beşiktaş Park'ta oynanan mücadelede kırmızı kart görerek takımını yalnız bırakmıştı.

DEV DERBİDE İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Necip, Vida, Umut Meraş, Josef, Pjanic, Teixeira, Ghezzal, Larin, Batshuayi

Galatasaray: Muslera - Yedlin, Marcao, Nelsson, van Aanholt, Berkan Kutlu, Taylan Antalyalı, Cicaldau, Morutan, Kerem Aktürkoğlu, Diagne

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