Süper Lig: Kasımpaşa: 1 Göztepe: 2 (Maç sonucu) - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Süper Lig: Kasımpaşa: 1 Göztepe: 2 (Maç sonucu)

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Süper Lig: Kasımpaşa: 1 Göztepe: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 9. haftasında Kasımpaşa, sahasında Göztepe'ye 2-1 mağlup oldu.

Süper Lig'in 9. haftasında Kasımpaşa, sahasında Göztepe'ye 2-1 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

51. dakikada Eysseric'in sağ kanattan ceza sahasına yerden ortasında arka direkte kendini unutturan Yusuf Erdoğan'ın müsait pozisyondaki vuruşu ağlara gitti. 1-0

57. dakikada Ndiaye'nin pasında ceza yayı çizgisi üzeri kaleye hafif sol çapraz pozisyonda topla buluşan Jahovic'in bekletmeden yaptığı plase vuruşu kaleci Harun kornere çeldi.

68. dakikada ceza sahası içerisinde Ndiaye'nin vuruşunu kaleci Harun ayaklarıyla çeldi. Dönen topu altıpas içerisinde önünde bulan Jahovic'in müsait pozisyondaki vuruşu filelerle buluştu. 1-1

73. dakikada Jörgensen'in ceza sahası dışından çektiği sert şutu kaleci İrfan Can yumrukladı. Seken topu altıpas önünde Yusuf Erdoğan kontrol etmek isterken İrfan Can yaptığı hamleyle meşin yuvarlağın sahibi oldu.

87. dakikada Berkan'ın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza alanına yapılan ortayı kaleci Harun yumrukladı. Ceza sahası dışı sağ çaprazında meşin yuvarlağı önünde bulan Tijanic'in gelişine sert vuruşu ağlara gitti. 1-2

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Alpaslan Dedeş xx, Mehmet Emin Tuğral xx

Kasımpaşa: Harun xx, Hadergjonaj xx, Donk xx, Brecka xx, Eren xx, Tarkan xx (Umut dk. 78 x), Travnik xx, Eysseric xx, Dirar xx (Hajradinovic dk. 65 x), Yusuf Erdoğan xx, Jorgensen xx

Yedekler: Erdem, Mortadha, Sakıb, Mehmet Feyzi, Taha Veysel, Doğucan, Ahmet, Hasan Emre

Teknik Direktör: Cihat Arslan

Göztepe: İrfan Can xx, Murat xx (Kerim dk. 81 ?), Atınç xx, Kahraman xx, Burekovic xx (Berkandk dk. 67 x), Atakan xx, Obinna Nwobodo xx (Soner dk. 67 x), Yalçın xx, Halil xx (Lourency dk. 40 x), Cherif Ndiaye xx (Tijanic dk. 82 xx), Jahovic xx

Yedekler: Arda, Beykan, Rudi Baku, Efe Can, Ideye

Teknik Direktör: Nestor El Maestro

Goller: Yusuf Erdoğan (dk. 51) (Kasımpaşa), Jahovic (dk. 68), Tijanic (dk. 87) (Göztepe)

Sarı kartlar: Eysseric, Jörgensen, Donk (Kasımpaşa), Soner (Göztepe) - İSTANBUL

Süper Lig: Kasımpaşa: 1 Göztepe: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig: Kasımpaşa: 1 Göztepe: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig: Kasımpaşa: 1 Göztepe: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig: Kasımpaşa: 1 Göztepe: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig: Kasımpaşa: 1 Göztepe: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig: Kasımpaşa: 1 Göztepe: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig: Kasımpaşa: 1 Göztepe: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig: Kasımpaşa: 1 Göztepe: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig: Kasımpaşa: 1 Göztepe: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig: Kasımpaşa: 1 Göztepe: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig: Kasımpaşa: 1 Göztepe: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig: Kasımpaşa: 1 Göztepe: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig: Kasımpaşa: 1 Göztepe: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig: Kasımpaşa: 1 Göztepe: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig: Kasımpaşa: 1 Göztepe: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig: Kasımpaşa: 1 Göztepe: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig: Kasımpaşa: 1 Göztepe: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig: Kasımpaşa: 1 Göztepe: 2 (Maç sonucu)

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
Göztepe, geriye düştüğü karşılaşmada Kasımpaşa'yı mağlup etmeyi başardı

Göztepe, geriye düştüğü karşılaşmada Kasımpaşa'yı mağlup etmeyi başardı

 Fenerbahçe, Trabzonspor maçının havasına girdi! Pereira'nın sözleri futbolcuları fena ateşledi

Fenerbahçe, Trabzonspor maçının havasına girdi! Pereira'nın sözleri futbolcuları fena ateşledi

 Dev maç öncesi tansiyon çok yüksek! Trabzon'da Fenerbahçe kafilesine sözlü saldırı

Dev maç öncesi tansiyon çok yüksek! Trabzon'da Fenerbahçe kafilesine sözlü saldırı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İbrahim Aydemir Ali Babacan Meral Akşener
Magazin Demet Akalın
Spor Fernando Alonso Burak Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Lewis Hamilton Güzel Sözler Rüya Tabirleri Ali Yerlikaya Şans Oyunları
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Süper Lig: Kasımpaşa: 1 Göztepe: 2 (Maç sonucu) - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.10.2021 15:51:50. #1.11#