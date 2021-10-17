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Süper Lig: Kasımpaşa: 0 Göztepe: 0 (İlk yarı)

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Süper Lig: Kasımpaşa: 0 Göztepe: 0 (İlk yarı)

Süper Lig'in 9. haftasında Kasımpaşa, Göztepe'yi ağırlıyor.

Süper Lig'in 9. haftasında Kasımpaşa, Göztepe'yi ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

19. dakikada Yusuf sol kanattan pasını ceza yayı çizgisi üzerindeki Dirar'a aktardı. Dirar da meşin yuvarlağı bekletmeden ceza sahası içi sağ çaprazındaki Jörgensen'e verdi. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti ancak gol ofsayt nedeniyle geçerli sayılmadı.

23. dakikada Eysseric'in sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta arka direğe yapılan ortaya Tarkan'ın kafa vuruşu kalenin hemen üzerinden auta gitti.

28. dakikada sol kanattan kullanılan serbest vuruşta Eysseric'in ceza sahasına ortasına altıpas önünde iyi yükselen Jörgensen'in kafa vuruşu sağ kale direğinin yanından dışarı çıktı.

38. dakikada sol kanatta topla buluşan Burekovic, önündeki boşluğu değerlendirerek ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun son çizgiye inmeden çapraz pozisyondan çektiği sert şut yan ağlarda kaldı.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Alpaslan Dedeş xx, Mehmet Emin Tuğral xx

Kasımpaşa: Harun xx, Hadergjonaj xx, Donk xx, Brecka xx, Eren xx, Tarkan xx, Travnik xx, Eysseric xx, Dirar xx, Yusuf Erdoğan xx, Jorgensen xx

Yedekler: Erdem, Mortadha, Sakıb, Mehmet Feyzi, Taha Veysel, Hajradinovic, Doğucan, Ahmet, Umut, Hasan Emre

Teknik Direktör: Cihat Arslan

Göztepe: İrfan Can xx, Murat xx, Atınç xx, Kahraman xx, Burekovic xx, Atakan xx, Obinna Nwobodo xx, Yalçın xx, Halil xx (Lourency dk. 40 x), Cherif Ndiaye xx, Jahovic xx

Yedekler: Arda, Kerim, Berkan, Soner, Beykan, Rudi Baku, Efe Can, Tijanic, Ideye

Teknik Direktör: Nestor El Maestro

Sarı kartlar: Eysseric, Jörgensen (Kasımpaşa) - İSTANBUL

Süper Lig: Kasımpaşa: 0 Göztepe: 0 (İlk yarı)

Süper Lig: Kasımpaşa: 0 Göztepe: 0 (İlk yarı)

Süper Lig: Kasımpaşa: 0 Göztepe: 0 (İlk yarı)

Süper Lig: Kasımpaşa: 0 Göztepe: 0 (İlk yarı)

Süper Lig: Kasımpaşa: 0 Göztepe: 0 (İlk yarı)

Süper Lig: Kasımpaşa: 0 Göztepe: 0 (İlk yarı)

Süper Lig: Kasımpaşa: 0 Göztepe: 0 (İlk yarı)

Süper Lig: Kasımpaşa: 0 Göztepe: 0 (İlk yarı)

Süper Lig: Kasımpaşa: 0 Göztepe: 0 (İlk yarı)

Süper Lig: Kasımpaşa: 0 Göztepe: 0 (İlk yarı)

Süper Lig: Kasımpaşa: 0 Göztepe: 0 (İlk yarı)

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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