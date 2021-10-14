Süper Lig'in başarılı ekibi Hatayspor'a transfer yasağı
Geçen sezon Süper Lig'de fırtına gibi esen ve bu sezona da iyi başlayan Atakaş Hatayspor, 100 bin euro yüzünden transfer yasağı aldı. Hatay'ın David Akintola'ya ödenmeyen 100 bin euro alacak sebebiyle transfer tahtası kapandı.
Hatayspor'un 100 bin euro için ceza aldı. Ajansspor'un haberine göre; Akintola'ya ödenmeyen 100 bin euro sebebiyle FIFA, transfer tahtasını kapattı. Sezon başında Adana Demirspor'a geçen David Akintola, FIFA'ya gitti.
5 MİLYON EUROYA SATILDI
Yaklaşık 5 milyon euroya Boupendza'yı satan Hatayspor'un 100 bin euroluk ödeme için ceza alması dikkat çekti.
ETKİLİ PERFORMANS
Akintola, geçen sezon Boupendza ve Diouf ile birlikte takımın hücum yükünü çekmişti. Başarılı kanat oyuncusu 37 maçta 7 gol ve 7 asistlik katkı verdi.
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