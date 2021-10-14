Süper Lig'in başarılı ekibi Hatayspor'a transfer yasağı

Hatayspor'un 100 bin euro için ceza aldı. Ajansspor'un haberine göre; Akintola'ya ödenmeyen 100 bin euro sebebiyle FIFA, transfer tahtasını kapattı. Sezon başında Adana Demirspor'a geçen David Akintola, FIFA'ya gitti.

5 MİLYON EUROYA SATILDI

Yaklaşık 5 milyon euroya Boupendza'yı satan Hatayspor'un 100 bin euroluk ödeme için ceza alması dikkat çekti.

ETKİLİ PERFORMANS

Akintola, geçen sezon Boupendza ve Diouf ile birlikte takımın hücum yükünü çekmişti. Başarılı kanat oyuncusu 37 maçta 7 gol ve 7 asistlik katkı verdi.

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