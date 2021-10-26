Şampiyonluk oranları güncellendi! Zirvede sürpriz değişim
Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor
Beşiktaş'ın G.Saray'ı 2-1 yendiği maçtan sonra şampiyonluk oranlarında sürpriz değişim görüldü. F.Bahçe zirveden düştü. Trabzonspor ve Beşiktaş, 2,85'lik oranla favori olarak gösterildi.
Süper Lig'de şampiyonluk oranlarında büyük değişim yaşandı. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kaybettiği haftada favoriler değişti.
Lider Trabzonspor ve derbiyi kazanan Beşiktaş'ın oranı 3,20'den 2,85'e çekildi. Fenerbahçe'nin 2,90'lık oranı 3,20 olarak belirlendi.
Galatasaray'da büyük düşüş görüldü. Sarı-Kırmızılılar'ın 4,30'luk oranı 5,50 olarak güncellendi. Ligin yeni favorileri Trabzonspor ve Beşiktaş olarak gösterildi.
Yeni oranlar:
2,85 Beşiktaş
2,85 Trabzonspor
3,20 Fenerbahçe
5,50 Galatasaray
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