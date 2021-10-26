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Şampiyonluk oranları güncellendi! Zirvede sürpriz değişim

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Beşiktaş'ın G.Saray'ı 2-1 yendiği maçtan sonra şampiyonluk oranlarında sürpriz değişim görüldü. F.Bahçe zirveden düştü. Trabzonspor ve Beşiktaş, 2,85'lik oranla favori olarak gösterildi.

Süper Lig'de şampiyonluk oranlarında büyük değişim yaşandı. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kaybettiği haftada favoriler değişti.

Şampiyonluk oranları güncellendi! Zirvede sürpriz değişim

Lider Trabzonspor ve derbiyi kazanan Beşiktaş'ın oranı 3,20'den 2,85'e çekildi. Fenerbahçe'nin 2,90'lık oranı 3,20 olarak belirlendi.

Galatasaray'da büyük düşüş görüldü. Sarı-Kırmızılılar'ın 4,30'luk oranı 5,50 olarak güncellendi. Ligin yeni favorileri Trabzonspor ve Beşiktaş olarak gösterildi.

Yeni oranlar:

2,85 Beşiktaş

2,85 Trabzonspor

3,20 Fenerbahçe

5,50 Galatasaray

Şampiyonluk oranları güncellendi! Zirvede sürpriz değişim
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Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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