Şampiyonluk oranları güncellendi! Zirvede sürpriz değişim

Süper Lig'de şampiyonluk oranlarında büyük değişim yaşandı. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kaybettiği haftada favoriler değişti.

Lider Trabzonspor ve derbiyi kazanan Beşiktaş'ın oranı 3,20'den 2,85'e çekildi. Fenerbahçe'nin 2,90'lık oranı 3,20 olarak belirlendi.

Galatasaray'da büyük düşüş görüldü. Sarı-Kırmızılılar'ın 4,30'luk oranı 5,50 olarak güncellendi. Ligin yeni favorileri Trabzonspor ve Beşiktaş olarak gösterildi.

Yeni oranlar:

2,85 Beşiktaş

2,85 Trabzonspor

3,20 Fenerbahçe

5,50 Galatasaray

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