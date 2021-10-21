Süper Lig'de 10. haftanın perdesi yarın açılacak - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Süper Lig'de 10. haftanın perdesi yarın açılacak

AA / Emrah Oktay - Haberler | Spor
Süper Lig'de 10. haftanın perdesi yarın açılacak

Süper Lig'de 10. hafta yarın yapılacak tek maçla başlayacak.

Süper Lig'de 10. hafta yarın yapılacak tek maçla başlayacak.

Ligde yarın Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile Altay, Yeni Malatya Stadı'nda saat 20.00'de karşılaşacak.

Haftanın öne çıkan müsabakasında Beşiktaş, 25 Ekim Pazartesi günü Galatasaray'ı konuk edecek. Vodafone Park'ta yapılacak derbi saat 20.00'de başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 10. haftanın programı şöyle:

Yarın:

20.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Altay (Yeni Malatya)

23 Ekim Cumartesi:

13.30 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa (Çaykur Didi)

16.00 Gaziantep FK-GZT Giresunspor (Kalyon)

16.00 İttifak Holding Konyaspor-Yukatel Kayserispor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

19.00 Göztepe-Trabzonspor (Gürsel Aksel)

24 Ekim Pazar:

13.30 Vavacars Fatih Karagümrük-Atakaş Hatayspor (Atatürk Olimpiyat)

16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Medipol Başakşehir (Antalya)

16.00 Demir Grup Sivasspor-Adana Demirspor (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)

19.00 Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor (Ülker)

25 Ekim Pazartesi:

20.00 Beşiktaş-Galatasaray (Vodafone Park)???????

AA / Emrah Oktay - Spor Haberleri
Kulüpler Birliği, TFF'den söz aldı! Türk hakemliği eski günlerine dönecek

Kulüpler Birliği, TFF'den söz aldı! Türk hakemliği eski günlerine dönecek

 Riva'daki kritik toplantıda ne konuşuldu? Burak Elmas tüm detayları tek tek anlattı

Riva'daki kritik toplantıda ne konuşuldu? Burak Elmas tüm detayları tek tek anlattı

 Galatasaray'dan transferde yılın sürprizi! Felipe Melo geri dönüyor

Galatasaray'dan transferde yılın sürprizi! Felipe Melo geri dönüyor
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title