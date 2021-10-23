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Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)

Süper Lig'in 10. haftasında Çaykur Rizespor, Kasımpaşa'yı ağırlıyor.

Süper Lig'in 10. haftasında Çaykur Rizespor, Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı Rizespor'un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

11. dakikada Phiri'nin pasında topla buluşan Cemali Serltel'in ceza sahasının dışı sol çaprazından yaptığı vuruşta top filelerle buluştu. 1-0

25. dakikada gelişen Kasımpaşa atağında ceza sahasının dışında topla buluşan Nicolai Jorgensen'in kaleyi gördükten sonra yaptığı vuruşunda top savunmaya çarparak uzaklaştı.

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Serkan Ok xx, Ömer Tevfik Özkoç xx

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan xx, Fabricio, Cemali Sertel xxx, Holmen xx, Selim Ay xx, Phiri xx, Bryan Dabo xx, Yannick Bolasie xx, Boldrin xx, Deniz Hümmet xx, Joel Pohjanpalo xx

Yedekler: Tarık, Anıl, Alberk, Emir Han, Alper, Djolovic, Elik Sabo, Yasin, Umar, Remy

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Kasımpaşa: Ertuğrul x, Hadergjonaj x, Bruma x, Donk x, Brecka xx, Tarkan xx, Travnik x, Sadiku x, Ouanes xx, Jörgensen x, Umut xx

Yedekler: Harun, Bilal, Evren Eren, Mehmet Yıldırım, Dirar, Yusuf Erdoğan, Haris, Doğucan, Ahmet Engin, Hasan Yeşilyurt

Teknik Direktör: Cihat Arslan

Gol: Cemali Sertel (dk. 11) (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Dabo (Çaykur Rizespor), Jörgensen, Travnik (Kasımpaşa) - RİZE

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