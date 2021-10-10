Stefan Kuntz, Letonya maçı öncesi olmazsa olmaz iki noktaya dikkat çekti - Haberler Spor
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Stefan Kuntz, Letonya maçı öncesi olmazsa olmaz iki noktaya dikkat çekti

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor
Stefan Kuntz, Letonya maçı öncesi olmazsa olmaz iki noktaya dikkat çekti

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 8. maçında Letonya'yla oynayacak A Milli Takım'da teknik direktör Stefan Kuntz karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu. Zamana ihtiyacı olduğunu belirten Alman hoca, "Pazar günü toplandık, ilk küçük antrenmanı Salı günü yaptık, Çarşamba ve Perşembe günü bir antrenman daha yaparken gerçek anlamda 3 antrenman yaptık. Futbolun bir gerçeği var, uygun bulduğumuz felsefenin oturması için sabır ve zaman gerekiyor." dedi.

Norveç maçıyla A Milli Takım'ın başında ilk karşılaşmasına çıkan Stefan Kuntz, Letonya maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Alman hoca kadro tercihiyle ilgili bilgi vermekten kaçınırken takıma aşılamaya çalıştığı felsefenin oturması için zamana ihtiyaç olduğunu söyledi.

Stefan Kuntz'un açıklamaları şöyle:

"Çok fazla detaya girmek istemiyorum taktik ve formasyonla alakalı. Ozan Kabak'ın da cezası bitti, Çağlar gibi. Takıma ilk 11'i sabah söyleyeceğim, forvet sorusunu da yanıtlayamıyorum.

Topu alır almaz kaptırmak, bizim istediğimiz bir şey değildi, stratejinin parçası değildi. Defanstan ve orta sahadan oyun kurarken dönem dönem iyi şeyler yaptık. Taktik anlamında yaptığımız şeyleri hızlıca oturtabildik. Pazar günü toplandık, ilk küçük antrenmanı Salı günü yaptık, Çarşamba ve Perşembe günü bir antrenman daha yaparken gerçek anlamda 3 antrenman yaptık. Futbolun bir gerçeği var, uygun bulduğumuz felsefenin oturması için sabır ve zaman gerekiyor.

Hedefimizin galibiyet olduğunu söyleyebiliriz, ihtiyacımız olduğunu da söyleyebiliriz ancak kökten yapılması gereken değişikliklerin bir günde yapılması mümkün değil. Önce bizi ikinciliğe götürecek sonucu almak istiyoruz, fark atmamız gerekiyor diye konuşursam, Letonya'ya saygısızlık etmiş olurum. Önce sonucu görelim, sonra bunu konuşalım.

Haberler.com - Spor Haberleri
Ali Gülhan
Haberler.com Haberler.com - Spor Haberleri
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Haber: Stefan Kuntz, Letonya maçı öncesi olmazsa olmaz iki noktaya dikkat çekti - Haberler Spor
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