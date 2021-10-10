Stefan Kuntz, Letonya maçı öncesi olmazsa olmaz iki noktaya dikkat çekti

Norveç maçıyla A Milli Takım'ın başında ilk karşılaşmasına çıkan Stefan Kuntz, Letonya maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Alman hoca kadro tercihiyle ilgili bilgi vermekten kaçınırken takıma aşılamaya çalıştığı felsefenin oturması için zamana ihtiyaç olduğunu söyledi.

Stefan Kuntz'un açıklamaları şöyle:

"FORVET SORUSUNU YANITLAYAMIYORUM"

"Çok fazla detaya girmek istemiyorum taktik ve formasyonla alakalı. Ozan Kabak'ın da cezası bitti, Çağlar gibi. Takıma ilk 11'i sabah söyleyeceğim, forvet sorusunu da yanıtlayamıyorum.

"FELSEFESİNİN OTURMASI İÇİN SABIR VE ZAMAN GEREKİYOR"

Topu alır almaz kaptırmak, bizim istediğimiz bir şey değildi, stratejinin parçası değildi. Defanstan ve orta sahadan oyun kurarken dönem dönem iyi şeyler yaptık. Taktik anlamında yaptığımız şeyleri hızlıca oturtabildik. Pazar günü toplandık, ilk küçük antrenmanı Salı günü yaptık, Çarşamba ve Perşembe günü bir antrenman daha yaparken gerçek anlamda 3 antrenman yaptık. Futbolun bir gerçeği var, uygun bulduğumuz felsefenin oturması için sabır ve zaman gerekiyor.

"BİZİ İKİNCİLİĞE GÖTÜRECEK SONUCU ALMAK İSTİYORUZ"

Hedefimizin galibiyet olduğunu söyleyebiliriz, ihtiyacımız olduğunu da söyleyebiliriz ancak kökten yapılması gereken değişikliklerin bir günde yapılması mümkün değil. Önce bizi ikinciliğe götürecek sonucu almak istiyoruz, fark atmamız gerekiyor diye konuşursam, Letonya'ya saygısızlık etmiş olurum. Önce sonucu görelim, sonra bunu konuşalım.

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