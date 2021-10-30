Spor Toto Süper Lig: Altay: 1 - DG Sivasspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Altay sahasında karşılaştığı Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı.
Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Altay sahasında karşılaştığı Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
51. dakikada sol kanattan Bamba'nın taşıyarak ceza sahasına doğru ilerlediği pozisyonda Zeki Yıldırım topla buluştu. Zeki'nin pasında topu alan Pinares'in ceza sahası yayında plase vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından az farkla auta çıktı.
67. dakikada sol kanattan Paixao'nun ortasında Erhan Çelenk kafa ile topu indirdi; Kappel'in şutunda top az farkla auta gitti.
86. dakikada Erhan Çelenk'in ceza sahası önünden attığı pasta topla buluşan Paixao'nun şutu direğin dibinden dışarıya çıktı.
Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu
Hakemler: Erkan Özdamar xx, Bahtiyar Birinci xx, Ata Yıldırım xx
Altay: Lis xx, Cebrail Karayel xx, Thiam xx, İbrahim Öztürk xx, Bjönkander xx (Özgür Özkaya dk. 61 x), Poko xx, Ceyhun Gülselam xx (Zeki Yıldırım dk. 46 xx), Pinares xx (Thaciano dk. 89 ?), Kappel xx, Bamba xx (Erhan Çelenk dk. 54 xx), Rayan x (Paixao dk.46 xx)
Yedekler: Cihan Topaloğlu, Aka, Cem Özgener, Kazımcan Karataş, Deniz Kadah
Teknik Direktör: Mustafa Denizli
Sivasspor: Ali Şaşal Vural xx, Erdoğan Yeşilyurt xx, Goutas xx, Caner Osmanpaşa xx, Uğur Çiftçi xx, Hakan Arslan xx, Fajr xx (Ulvestad dk. 90 ?), Azubuike xx (Sefa Yılmaz dk. 58 xx), Kayode xx (Cofie dk. 73 xx), Gradel xx, Yatabare xx (James dk. 73 xx)
Yedekler: Muammer Yıldırım, Camara, Kerem Kesgin, Ziya Erdal, Özkan Yiğiter, Ahmet Oğuz
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Goller: Yatabare (dk. 38) (Sivasspor), Bamba (dk. 44) (Altay)
Sarı kartlar: Zeki Yıldırım, Thiam, Poko, Cebrail Karayel (Altay), Erdoğan Yeşilyurt, Cofie (Sivasspor)
(Salih Yılmazsoy - Ali İhsan Çiftçi/İHA)