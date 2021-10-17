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Son dakika: TFF 1. Lig: Kızılcabölükspor: 1 Malatya Yeşilyurt Belediyespor: 2

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Son dakika: TFF 1. Lig: Kızılcabölükspor: 1 Malatya Yeşilyurt Belediyespor: 2

Son dakika haberlerine göre Lig'in 8. Haftasında Malatya Yesilyurt Belediyespor, Kızılcabölükspor maçı, Yesiltepe Stadyumu'nde oynandı.

Lig'in 8. Haftasında Malatya Yesilyurt Belediyespor, Kızılcabölükspor maçı, Yesiltepe Stadyumu'nde oynandı. İlk yarıyı Kızılcabölükspor 1-0 önde bitirdi. Müsabakanın ikinci yarısında 2 gol birden bulan Malatya Yesilyurt Belediyespor 2-1'lik üstünlük ile sahadan galip ayrıldı.

Maçtan Dakikalar ;

Dk 16. Sol kanattan ceza sahası içine giren Vedat'ın pasını altı pas içinde Kıvanç plase bir vuruşla ağlara gönderdi. 0-1

Dk 23. Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içinde topa iyi yükselen Volkan kafayla fileleri havalandırdı. 1-1

Dk 62. Ceza sahası içince topla buluşan Alpay plase bir vuruşla fileleri havalandırdı. 2-1

Dk 72. Ceza sahası içinde yaşanan karambolde topa en son Yiğit dokundu. Yiğit'in plase vuruşunu kaleci Ogün tokatladı.

Dk 75. Anıl'ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde bomboş pozisyonda Alpay kafayı vurdu. Top kaleci Ogün'de kaldı.

Dk 79. Sağ kanattan bindiren Mehmet Kaan'ın pası ile altı pas içinde topla buluşan Mustafa'nın plasesi kaleci Ogün'de kaldı.

Stat : Yeşiltepe Spor Kompleksi

Hakemler : Burak Güner, Hacı Mehmet Ekmekyermez, Yahya Kemal Yurtbilir

Malatya Yeşilyurt Belediyespor : Ogün Karakaya, Fatih Gürden (46' Deniz Ataç), Alpay Aldemir (90' Furkan Karabatak), Caner Çolak, Metehan Andaç Özlü (85' Avni Kürşat Özmen), Selim Dedekoç, Salih Sarıkaya, Caner Yılmaz (55' Musa Buğrahan Kavaklı), Erhan Gözetlik, Burçin Yüksel, Volkan Serim

Yedekler : Muhammed Enes Salik, Ulaş Girgin, Sinan Yazıcı

Teknik Direktör : Hayati Palancı

Kızılcabölükspor : Amaç Ulaş Bayram, Adem Aydın, Yunus Emre Karakaya, Ali Aydın (85' Can Bayırkan), Vedat Saygı, Anıl Yıldırım, Mehmet Akif Şerifoğlu (71' Mustafa Altun, 83' Emre Tekin Pınar), Alpay Eroğlu, Furkan Şamil Çetin, Kıvanç Salihoğlu (71' Yiğit Kadıoğlu), Mehmet Kaan Türkmen

Yedekler : Muzaffer Sarıibrahim, Mustafa Acar, Furkan Çetinkaya

Teknik Direktör : Hasan Şermet

Goller : 16' Kıvanç Salihoğlu (Kızılcabölükspor) - 23' Volkan Serim, 62' Alper Aydemir (Malatya Yeşilyurt Belediyespor)

Sarı Kartlar : 45'Alpay Eroğlu, 65' Adem Aydın (Kızılcabölükspor) - 33' Alpay Aldemir, 45' Fatih Gürden, 54' Erhan Gözetlik, 75' Selim Dedekoç (Malatya Yeşilyurt Belediyespor) - DENİZLİ

Son dakika: TFF 1. Lig: Kızılcabölükspor: 1 Malatya Yeşilyurt Belediyespor: 2

Son dakika: TFF 1. Lig: Kızılcabölükspor: 1 Malatya Yeşilyurt Belediyespor: 2

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Haber: Son dakika: TFF 1. Lig: Kızılcabölükspor: 1 Malatya Yeşilyurt Belediyespor: 2 - Haberler Spor
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