Son Dakika: MHK'nin yeni başkanı Ferhat Gündoğdu oldu
Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor
Son dakika: Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün gerçekleştirdiği toplantıda Merkez Hakem Kurulu'nun Başkan ve üyelerini belirledi. Yeni Başkan Ferhat Gündoğdu oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün gerçekleştirdiği toplantıda Merkez Hakem Kurulu'nun Başkan ve üyelerini belirledi. Ferhat Gündoğdu başkanlığındaki Merkez Hakem Kurulu şu üyelerden oluşuyor:
Üyeler: Yunus Yıldırım, Ahmet Şahin, Sebahattin Şahin, Hakan Sivriservi, Kamil Abitoğlu, Nihat Mızrak, Hikmet Öksüzoğlu ve Serdar Çakıroğlu.
FERHAT GÜNDOĞDU KİMDİR?
Merkez Hakem Kurulu Eğitimden Sorulu Üyesi Ferhat Gündoğdu, "Klasman üst gözlemciliği" görevini yürüttü. Asıl mesleği doktorluk olan Ferhat Gündoğdu, asker kökenli isimlerden biridir.
Haberler.com - Spor Haberleri
Haberler.com Haberler.com - Spor Haberleri
Haberi Kaydet