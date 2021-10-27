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Son Dakika: MHK'nin yeni başkanı Ferhat Gündoğdu oldu

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Son dakika: Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün gerçekleştirdiği toplantıda Merkez Hakem Kurulu'nun Başkan ve üyelerini belirledi. Yeni Başkan Ferhat Gündoğdu oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün gerçekleştirdiği toplantıda Merkez Hakem Kurulu'nun Başkan ve üyelerini belirledi. Ferhat Gündoğdu başkanlığındaki Merkez Hakem Kurulu şu üyelerden oluşuyor:

Son Dakika: MHK'nin yeni başkanı Ferhat Gündoğdu oldu

Üyeler: Yunus Yıldırım, Ahmet Şahin, Sebahattin Şahin, Hakan Sivriservi, Kamil Abitoğlu, Nihat Mızrak, Hikmet Öksüzoğlu ve Serdar Çakıroğlu.

FERHAT GÜNDOĞDU KİMDİR?

Merkez Hakem Kurulu Eğitimden Sorulu Üyesi Ferhat Gündoğdu, "Klasman üst gözlemciliği" görevini yürüttü. Asıl mesleği doktorluk olan Ferhat Gündoğdu, asker kökenli isimlerden biridir.

Son Dakika: MHK'nin yeni başkanı Ferhat Gündoğdu oldu
Haberler.com - Spor Haberleri
Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Haberler.com Haberler.com - Spor Haberleri
MHK'nin yeni başkanı Ferhat Gündoğdu oldu

MHK'nin yeni başkanı Ferhat Gündoğdu oldu

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