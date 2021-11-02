Son dakika haberleri! Türk okçuluğundaki yükseliş yeni dönemde de sürecek

MUHAMMED BOZTEPE - Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanlığına yeniden seçilen Abdullah Topaloğlu, "Türk okçuluğu iyi yolda. Bundan sonra daha da iyi olacaktır. Yeni dönem Türk okçuluğu için yine bir yükseliş dönemi olacak." dedi.

Anadolu Ajansı (AA) Spor Servisi'ni ziyarete den Topaloğlu, Türk okçuluğunun geleceğiyle ilgili soruları yanıtladı.

Yaklaşık 8-9 yıldır ciddi bir ivme içerisinde olan okçuluk sporunda başarı beklentisinin yüksek olduğunu ifade eden Topaloğlu, bu beklentiye Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda yanıt verildiğini söyledi.

2013-2014 yıllarından itibaren 13-14 yaş gruplarındaki çocukları özel eğitime tabi tuttuklarını belirten Topaloğlu, yürüttükleri "Olimpiyatın Gençleri Projesi" kapsamında Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz'ün keşfedildiğini dile getirdi.

Topaloğlu, Mete ve Yasemin'in 2016 Rio Olimpiyatları'ndaki mücadelesi sayesinde Türkiye'deq okçuluğa dikkat çekildiğini vurgulayarak, "Olimpiyatın Gençleri Projemiz sürüyor. Bu projeden 2024 Paris Olimpiyatları'na gidebilecek kapasitede sporcularımız var. Onlar da çalışmalarını sürdürüyor." ifadelerini kullandı.

"Türk okçuluğu iyi yoldadır"

Başarılar sayesinde Türkiye'de her gencin okçuluğa ilgi gösterdiğini dile getiren Topaloğlu, şöyle devam etti:

"Türk okçuluğu 2020'yi Mete Gazoz'un altın madalyasıyla tamamladı. Bu tabii ki Türk okçuluğu açısından çok büyük bir başarı, gurur verici bir sonuç. Okçuluğun gelişimine büyük faydaları olacak. Bu talebe cevap vermek gerekiyor ki yeni Mete'ler, yeni Yasemin'ler kazanabilelim. Mete'nin altın madalya alması, federasyonun omzundaki sorumluluğu arttırdı. Çünkü Türkiye Okçuluk Federasyonu artık altın madalyalı bir federasyon. Dolayısıyla bunun üzerine ne koyabiliriz, başka ne yapabiliriz anlamında arayış içinde olacağız. Başka Mete'ler başka Yasemin'ler yetiştirmeyi, onların da bundan sonraki olimpiyatlarda madalya alarak ülkemizi en iyi şekilde temsil etmelerini hedefliyoruz. Türk okçuluğu iyi yoldadır. Bundan sonra daha iyi olacaktır. Yeni dönem Türk okçuluğu için gerçekten yine bir yükseliş dönemi olacak. Bu yeni dönemin hem Türk okçuluğuna hem de Türk sporuna hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah hep birlikte güzel hizmetler yapacağız."

"Rakiplerimiz tedirginlik yaşıyor"

Topaloğlu, Mete Gazoz'un Türkiye için önemli bir değer olduğuna dikkati çekerek, "Mete'yi 29 Kasım'a kadar serbest bıraktık. O zamana kadar 'Ne tür özel işlerin varsa gör, ailenle birlikte ol.' şeklinde izin verdik. Ancak 29 Kasım'dan sonra Mete bizim, yani Türkiye'nin. Mete artık 2024 Paris Olimpiyatları'na hazırlanmak için kampa girecek. Mete ile ayrı bir şekilde ilgilenmemiz gerekmiyor, o zaten kendisi profesyonelce hallediyor." diye konuştu.

Eskiden yurt dışındaki müsabakalarda Kore veya Japon rakipleri için "Eyvah" dediklerini anlatan Topaloğlu, "Bugün artık hiçbir sporcu için 'Eyvah' demiyoruz. Bugün rakiplerimiz, 'Eyvah! Karşımızda Mete Gazoz var.' diyerek tedirginlik yaşıyor. Mete Gazoz'la yarışma yapan birçok okçunun yaylarını fırlatarak sahayı terk ettiklerini gördük." değerlendirmesini yaptı.

"Yusuf Göktuğ Ergin bizim sistemimizin yetiştirdiği bir hocadır"

Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Yusuf Göktuğ Ergin'in başarılı bir çalıştırıcı olduğuna dikkati çeken Topaloğlu, kendisinin 2018'de dünyadaki en başarılı antrenör olarak seçildiğini anımsattı.

Topaloğlu, Ergin'e olimpiyatların ardından başka ülkelerden teklif geldiğini vurgulayarak, "Göktuğ hocamızın, 'Benim ülkemle sözleşmem hiçbir zaman bitmez.' cevabını verdiğini biliyoruz. Dolayısıyla şu anda milli takımlarımızın başındadır, Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü'dür. Sözleşme herhangi bir süreyle kısıtlı değil. Göktuğ hoca bizim sistemimizin yetiştirdiği bir hocadır. Dolayısıyla bizim ona güvenimiz, onun bize güveni tamdır." şeklinde konuştu.

Ankara'ya tesis hamlesi

Ankara'da okçuluk tesisinin olmadığını ifade eden Topaloğlu, önlerindeki dönemde bunun için çalışacaklarını söyledi.

Hem açık hava hem de salon olmak üzere iki okçuluk tesisine ihtiyaçları bulunduğunu vurgulayan Topaloğlu, "Bunları da önümüzdeki günlerde Gençlik ve Spor Bakanlığı'mızla görüşüp, tekliflerimizi sunacağız. Umuyorum ki bakanlığımız bu konuda bize destek olacak. Ankara'da uygun bir alanda açık hava ve salon olmak üzere okçuluk tesislerimizi hayata geçirdiğimizde, umuyorum ki Türk okçuluğu çok ciddi anlamda küçük sporcu kazanacak." şeklinde konuştu.

Topaloğlu, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkanı Uğur Erdener'in üst üste 5. kez Dünya Okçuluk Federasyonu Başkanlığına seçilmesiyle ilgili ise "Erdener'in Dünya Okçuluk Federasyonu Başkanı olmasının, Türk okçuluğunun dışarıya açılması bakımından çok katkısı oldu. Türk okçuluğuna, dünya okçuluğuyla entegrasyonu nasıl yapacağımız konusunda ciddi bir yol gösterdi. Biz de bu yolu takip ettik ve bugünkü sonuca ulaştık." diyerek sözlerini tamamladı.

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