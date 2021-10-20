Son dakika haberi... Trabzonspor U19 Futbol Takımı 2'nci tura yükseldi

Trabzonspor U19 Futbol Takımı, Uefa Gençler Ligi 1. tur rövanş maçında karşılaştığı Zvijezda 09'u 2-0 mağlup ederek üst tura yükseldi.

UEFA Gençler Ligi 1. Tur ilk maçında Zvijezda 09'u deplasmanda 1-0 mağlup eden Trabzonspor U19 takımı, Bosna Hersek ekibi ile bugün Trabzon'da rövanş maçına çıktı. Trabzon Yavuz Selim Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada misafir takımdan Kovacevic, 59. dakikada kırmızı kart gördü. Trabzonspor rövanş maçını 54. dakikada Tacettin ve 70. dakikada kazanılan penaltıdan Süleyman'ın kaydettiği gol ile 2-0 kazandı.

ZVİJEZDA 09 KADROSU:

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