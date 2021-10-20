Son dakika haberi | Çukurova Basketbol Yenişehir Belediyesi, evinde rahat kazandı

Kadınlar Avrupa Ligi C Grubu ikinci maçında Çukurova Basketbol Yenişehir Belediyesi, evinde ağırladı AZS UMCS Lublin'i 98-75 yenerek, grupta 2'de 2 yaptı.

Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan maça hızla başlayan Mersin ekibi, ilk periyodu 23-15 önde tamamladı. Maçın ikinci periyodunda da etkili oyununu sürdüren ev sahibi ekip, devreye 50-35 önde girdi. Maçın 3. periyodunda da etkili oyunu sürdüren Çukurova Basketbol, bu periyodu da 70-55 galip kapadı. Son periyotta ise oyunun bütün hakimiyetini alan ve bulduğu sayılarla aradaki farkı açan ev sahibi ekip, maçı 98-75 yenerek, grupta 2'de 2 yaptı.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Martin Kucirek xx, Maden Lucic xx, Viktor Nagy xx

Çukurova Basketbol: Asena Yalçın x 3, Shavonte Zellous xxx 21, Feride Akalan x 5, Quantinra Hollingsworth x 8, Temi Fagbenle x 4, Tiffany Hayes xxx 24, Yvonne Turner xxx 16, Kristine Anigwe xx 15, Esra Ural Topuz x2

AZS UMCS Lublin: Ivana Jakubcova xx 13, Zuzanna Sklepowicz x 6, Natasha Mack xxx 19, Karniah Smalls xxx 19, Wiktoria Duchnowska x 2, Aleksandra Stanacev x 6, Aleksandra Kuczynska x 3, Olga Trzeciak x 2, Natalia Kurach x 5

1. periyot: 23-15 (Çukurova Basketbol Yenişehir Belediyesi lehine)

Devre: 50-34 (Çukurova Basketbol Yenişehir Belediyesi lehine)

3. periyot: 70-55 (Çukurova Basketbol Yenişehir Belediyesi lehine) - MERSİN