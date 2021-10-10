Son Dakika: Formula 1 Türkiye Grand Prix'sini Valtteri Bottas kazandı! Hamilton mucizeyi gerçekleştiremedi - Haberler Spor
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Son Dakika: Formula 1 Türkiye Grand Prix'sini Valtteri Bottas kazandı! Hamilton mucizeyi gerçekleştiremedi

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor
Son Dakika: Formula 1 Türkiye Grand Prix'sini Valtteri Bottas kazandı! Hamilton mucizeyi gerçekleştiremedi

Son dakika: Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde kazanan Bottas. Fin pilot bu sezonun ilk, kariyerinin ise 10. zaferini elde etti. Geçen yılın galibi Hamilton, 11. başladığı yarışı 5. bitirdi. Podyuma girmeyi çok yaklaşmıştı.

Formula 1 İstanbul GP'yi, Mercedes'in Fin pilotu Valtteri Bottas kazandı. Podyumu RedBull'lar tamamladı. Red Bull'dan Verstappen ikinci, Perez üçüncü oldu.

Son Dakika: Formula 1 Türkiye Grand Prix'sini Valtteri Bottas kazandı! Hamilton mucizeyi gerçekleştiremedi

CEZA ALDI

Antrenman turlarında içten yanmalı motor kullanan Hamilton, 10 sıra grid cezası almıştı. Yarışa 11. sırada başlayan Hamilton, zirveyi çok zorladı ama 5. sırada bitirebildi. Hamilton, bir ara ilk 3'te yer aldı, lastik değiştirmeye gitmedi ancak en sonunda pite girmek zorunda kaldı.

Son Dakika: Formula 1 Türkiye Grand Prix'sini Valtteri Bottas kazandı! Hamilton mucizeyi gerçekleştiremedi

"HER ŞEY GÜZELDİ"

Bottas zaferin ardından, "1 yıldan fazla süre geçti son galibiyetimden bu yana. Virajlarda bazen zorlandım ama nefis bir sürüş oldu. Şu ana kadar gösterdiğim en iyi performanslarımdan biriydi. Kolay değildi tabii ki. Memnunum. Her şey sorunsuz gitti" açıklamasını yaptı.

Son Dakika: Formula 1 Türkiye Grand Prix'sini Valtteri Bottas kazandı! Hamilton mucizeyi gerçekleştiremedi

ÖNE ÇIKAN NOTLAR:

7 kez Dünya Şampiyonu Lewis Hamilton, 11. sıradan başladığı yarışı 5. sırada tamamladı.

3. sıradan start alan Ferrari pilotu Chalres Leclerc, 4. oldu ve podyumun dışında kaldı.

İlk virajda Alonso'yla temas eden Pierre Gasly, 6. sırayı almayı başardı.

Haberler.com - Spor Haberleri
Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Haberler.com Haberler.com - Spor Haberleri
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Haber: Son Dakika: Formula 1 Türkiye Grand Prix'sini Valtteri Bottas kazandı! Hamilton mucizeyi gerçekleştiremedi - Haberler Spor
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