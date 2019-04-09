Ulaş Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri, "Spor Sivas" projesi kapsamında il genelinde düzenlenen dart müsabakalarında il üçüncüsü oldu.

Sabancı Lisesi Spor Salonu'nda düzenlenen dart müsabakalarında genç erkekler kategorisinde, Ulaş Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri Yusuf Çiçek, Niyazi Kepenek, Ali Kürşat Topkaya ve Hasan Kavak'tan oluşan takım üçüncülük elde etti.

Okul Müdürü Ramazan Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin başarısından dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, "Uzun çalışmalar sonrasında öğrenciler emeklerinin karşılığını aldılar. İsteyince başarıyı elde etmek için hiçbir engel yoktur." dedi.

Kaynak: AA