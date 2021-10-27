Sivas Belediye Spor : 3-1

FATİH, İSTANBUL (DHA) - TFF 2'nci Lig ekiplerinden Afjet Afyonspor, Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Tur karşılaşmasında Sivas Belediye Spor'u 3-1 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Afjet Afyonspor ile Sivas Belediyespor, Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü turunda Zafer Stadı'nda karşılaştı. 16'ncı dakikada Sivas Belediye Spor'un kullandığı köşe vuruşunda Oğuzhan Bozkurt'un kafa vuruşuyla konuk ekip öne geçti. İlk yarıyı Sivas Belediye Spor 1-0 önde tamamladı. Karşılaşmanın 46'ncı dakikasında Afyonspor'dan İlke Tankul, ceza sahasında rakibinden vücut çalımı ile sıyrılıp, topu kalecinin solundan ağlarla buluşturdu: 1-1. 67'nci dakika Afyonspor atağında Fatih Aktay rakibinin müdahalesiyle ceza sahasında yerde kalması üzerine hakem penaltı noktasını gösterdi. Fatih Aktay'ın penaltı vuruşunda top kaleci Ahmet Doğan'dan sekti. Yaşanan karambolde topla buluşan Fatih'in şutuyla Afyonspor 2-1 öne geçti. 90+4'üncü dakikada gelişen ev sahibi ekip atağında kaleci Anıl'ın gönderdiği uzun topla buluşan İsmail Haktan Odabaşı, şık vuruşla maçın skorunu belirleyen golü attı: 3-1. Bu sonuçla sahadan 3-1 galip ayrılan Afjet Afyonspor bir üst tura yükseldi.