Yine tutturamadı! Sinan Engin'in tahminleri alay konusu oldu
Beşiktaş'ta uzun yıllar futbol oynayan ve takımın menajerliği yapan Sinan Engin, tahminlerinde karavana yaptı. Ünlü yorumcu, Beşiktaş'ın kura açıklandıktan sonra tek tek maçlarından alacağı puanları tahmin etti. Engin 12 puanla, minimum da 10 puanla Beşiktaş'ın gruptan çıkacağını iddia etmişti. Sinan Engin maçın ardından, "Lizbon bizim ligin üstünde takımmış" ifadelerini kullandı. Sinan Engin, Beşiktaş'ın Bayern Münih'i deplasmanda yenebileceği tahminini yapmıştı.
BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Haberler.com) - Ünlü yorumcu Sinan Engin, Beşiktaş'ın Devler Ligi'nde yakalayacağı sonuçlarla ilgili yaptığı tahminlerde fena yanıldı. Engin'in Beşiktaş hakkındaki iddialı tahminleri tutmayınca, sosyal medyaya eğlence malzemesi doğdu.
NE SÖYLEMİŞTİ?
Engin fikstürü yorumlarken, "Dortmund'u yendik, gitti Ajax'a yenildi sıkıntı yok. İçerde Sporting'i yendi. Gitti Sporting'e yine yendi, 9 yaptı. İçerde Ajax'la berabere kaldı. 10 puan etti değil mi? Dortmund, Beşiktaş'ı yendi. Hiç sıkıntı yok. 10 puana çıkarsın bu gruptan. En kötü ikinci olursun. İçerde Ajax'ı da yenersen 12 olur" ifadelerini kullanmıştı.
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