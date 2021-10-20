Yine tutturamadı! Sinan Engin'in tahminleri alay konusu oldu

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Haberler.com) - Ünlü yorumcu Sinan Engin, Beşiktaş'ın Devler Ligi'nde yakalayacağı sonuçlarla ilgili yaptığı tahminlerde fena yanıldı. Engin'in Beşiktaş hakkındaki iddialı tahminleri tutmayınca, sosyal medyaya eğlence malzemesi doğdu.

NE SÖYLEMİŞTİ?

Engin fikstürü yorumlarken, "Dortmund'u yendik, gitti Ajax'a yenildi sıkıntı yok. İçerde Sporting'i yendi. Gitti Sporting'e yine yendi, 9 yaptı. İçerde Ajax'la berabere kaldı. 10 puan etti değil mi? Dortmund, Beşiktaş'ı yendi. Hiç sıkıntı yok. 10 puana çıkarsın bu gruptan. En kötü ikinci olursun. İçerde Ajax'ı da yenersen 12 olur" ifadelerini kullanmıştı.

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