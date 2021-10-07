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Simav'da "Amatör Spor Haftası" kutlandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Simav'da

Kütahya'nın Simav ilçesinde, düzenlenen bir törenle "Amatör Spor Haftası" kutlandı.

SİMAV, KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Simav ilçesinde, düzenlenen bir törenle "Amatör Spor Haftası" kutlandı.

Her yıl 4 -10 Ekim tarihleri arasında kutlanan Amatör Spor Haftası, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından hazırlanan spor etkinlikleriyle gerçekleşti.

Simav İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mustafa Sapmaz, amatör sporcularla maske mesafe ve hijyen kurallarına uygun şartlarda spor etkinliklerine devam ettiklerini belirtti. Sapmaz, "Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında, ilçe stadında, kapalı spor salonunda ve Gençlik Merkezi'nde turnuvalar düzenledik. Çeşitli spor branşlarında antrenmanlarına devam ederek, bölgesel, ulusal ve uluslar arası müsabakalarda ilçemizi, ilimizi ve ülkemizi temsil etmek üzere hazırlanan amatör sporcularımıza başarılar diliyoruz" dedi. - KÜTAHYA

Simav'da Amatör Spor Haftası kutlandı

Simav'da Amatör Spor Haftası kutlandı

Simav'da Amatör Spor Haftası kutlandı

Simav'da Amatör Spor Haftası kutlandı

Simav'da Amatör Spor Haftası kutlandı

Simav'da Amatör Spor Haftası kutlandı

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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