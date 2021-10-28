Serinhisar lige iyi başlamak istiyor

Yeni sezonda Bölgesel Amatör Lig 4. Bölge 3. Grup'ta mücadele edecek olan Serinhisarspor, ligin ilk maçında karşılaşacağı Kepez Belediyespor maçına mutlak galibiyet parolasıyla hazırlanıyor.

Lige hazırlık süreci ve ligin ilk haftasında 31 Ekim saat 14.00'de Serinhisar Stadı'nda oynanacak Kepez Belediyespor maçı ile ilgili açıklamalarda bulunan Serinhisarspor Teknik Sorumlusu Vural Yiğit, lige en iyi şekilde hazırlandıklarına dikkat çekerek; "Şu ana kadar gerek antrenman performansları olarak hem de hazırlık maçları olarak bir şekilde belirli bir evreye geldik. Az öncede de transfer evraklarımızı gerçekleştirdik. Son dakika transferlerimiz de var. Onlarda gerçekleştiğinde iyi bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Genç bir takımız ama koşan mücadele eden bir takım olduk. Şahsen benim içime sinen bir takım oldu. Düşeriz çıkarız, ortalarda bitiririz hedefe oynayabiliriz" dedi.

"İyi başlayıp iyi bitirmek istiyoruz"

Kepez Belediyespor'un maçını takip ettiğini kaydeden Yiğit, "Korkuteli ile oynadılar. İki takımda rakibimiz. İkisi de iyi takım kurmuşlar. Planlarımız hazır. İzlemimizi yaptık. İnşallah oyuncularımız Pazar günü taktik anlayışımıza bizim düşüncelerimize, bizim analizlerimize uygun işler yaparlarsa Serinhisar'da galip geleceğimize inanıyorum. Galibiyet olmasa bile en kötü ihtimalle puan ile ayrılacağımıza inanıyorum. Çünkü ilk maçlar hep sıkıntılı geçer. Yenilmeyeceğimize inanıyorum. Tüm taraftarlarımızı maça davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kırmızı beyazlı takımın takım kaptanı Ziya Noyin ise, yaklaşık iki yıla yakın bir süreyle amatör futbolun oynanmadığını belirterek; "Uzun bir aradan sonra liglerin başlaması sevindirici. Ligin ilk maçında Kepez Belediyespor ile oynayacağız. İyi bir hazırlık süreci geçirdik ve halen hazırlanıyoruz. Geç toparlanmamıza rağmen Uyum sürecini iyi geçirdik. Pazar günü kendi sahamızda Kepez Belediyespor ile karşılaşacağız. Takım olarak hazırız. Artık lige iyi başlayıp. Devamını getirmek istiyoruz. Öncelikli hedefimiz ligde kalmak sonra da olabildiğince ligi üst sırada tamamlamak" diye konuştu. - DENİZLİ