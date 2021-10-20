Serik Belediyespor, Ankaraspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Serik Belediyespor, teknik direktör Bülent Akan yönetiminde hafta sonu oynayacağı Ankaraspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Serik Belediyespor, yaptığı antrenman ile Ankaraspor maçı hazırlıklarına devam etti.

Kulüp Başkanı Halil Deligöz, antrenmanın ardından yaptığı açıklamada, futbolcularının morallerinin yerinde olduğunu söyledi. Ankaraspor karşısına 3 eksik ile çıkacaklarını belirten Deligöz, başkent deplasmanından puanla dönmek istediklerini kaydetti.

Serik Belediyespor, Ankaraspor ile 23 Ekim Cumartesi günü saat 19.00'da Ankara Osmanlı Stadı'nda karşı karşıya gelecek.