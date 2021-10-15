Sergen Yalçın'ın yıldızları geri döndü! Başakşehir-Beşiktaş maçında ilk 11'ler belli oldu

Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında Medipol Başakşehir'e konuk oluyor. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. VAR hakemi olarak ise Tugay Kaan Numanoğlu görev yapacak.

PJANIC VE N'SAKALA KADRODA YER ALMIYOR

Medipol Başakşehir'de sakatlığı bulunan Ömer Ali Şahiner maçta forma giyemeyecek. Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Georges-Kevin N'Koudou, Mehmet Topal ve Kenan Karaman kamp kadrosunda bulunmuyor. Siyah-beyazlı ekipte Miralem Pjanic ve Fabrice N'Sakala da kadroda yer almadı.

İŞTE İLK 11'LER

Başakşehir: Volkan, Caicara, Epureanu, Youssouf, Lima, Mahmut, Visca, Chadli, Berkay, Deniz, Okaka

Beşiktaş: Mert, Rosier, Vida, Welinton, Rıdvan, Josef, Oğuzhan, Atiba, Ghezzal, Güven, Batshuayi

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