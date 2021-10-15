Sergen Yalçın'ın yıldızları geri döndü! Başakşehir-Beşiktaş maçında ilk 11'ler belli oldu - Haberler Spor
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Sergen Yalçın'ın yıldızları geri döndü! Başakşehir-Beşiktaş maçında ilk 11'ler belli oldu

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Sergen Yalçın'ın yıldızları geri döndü! Başakşehir-Beşiktaş maçında ilk 11'ler belli oldu

Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Medipol Başakşehir'le karşı karşıya geliyor. Saat 20.00'de başlayacak maçta Emre Belözoğlu, turuncu-lacivertlilerin başında ilk maçına çıkacak. Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin karşılaşacağı haftada puan kaybı istemeyen siyah-beyazlılarda ise Sergen Yalçın'ın sakatlık dönen futbolcularına ilk 11'de şans verdi.

Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında Medipol Başakşehir'e konuk oluyor. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. VAR hakemi olarak ise Tugay Kaan Numanoğlu görev yapacak.

PJANIC VE N'SAKALA KADRODA YER ALMIYOR

Medipol Başakşehir'de sakatlığı bulunan Ömer Ali Şahiner maçta forma giyemeyecek. Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Georges-Kevin N'Koudou, Mehmet Topal ve Kenan Karaman kamp kadrosunda bulunmuyor. Siyah-beyazlı ekipte Miralem Pjanic ve Fabrice N'Sakala da kadroda yer almadı.

İŞTE İLK 11'LER

Başakşehir: Volkan, Caicara, Epureanu, Youssouf, Lima, Mahmut, Visca, Chadli, Berkay, Deniz, Okaka

Beşiktaş: Mert, Rosier, Vida, Welinton, Rıdvan, Josef, Oğuzhan, Atiba, Ghezzal, Güven, Batshuayi

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Haber: Sergen Yalçın'ın yıldızları geri döndü! Başakşehir-Beşiktaş maçında ilk 11'ler belli oldu - Haberler Spor
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